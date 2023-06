Ste pripravljeni na presenečenje? Odkrijte, kako so se e-kupci spremenili

Redni e-kupci, tako v Sloveniji kot v Evropi, še vedno predstavljajo večino vseh spletnih nakupov, saj prejmejo približno 4 pakete na mesec. 43 % vseh kupcev je rednih e-kupcev (vs. 48 % v Evropi). Glede na raziskavo so 3 najbolj prodajane kategorije v 2022 bile čevlji (54 %), moda (45 %) in kozmetika (43 %).

Raziskava je pokazala, da več kot polovica (55 %) rednih e-kupcev meni, da spletno nakupovanje omogoča prihranek, cena pa je še vedno glavno gonilo nakupa. Poleg cene sta pomembna dejavnika za nakup tudi brezplačna dostava in brezplačno vračilo. Večina rednih e-kupcev je še vedno mnenja, da spletno nakupovanje predstavlja prihranek časa in denarja.

DPD in Geopost sta že 7 leto zapored izvedla eno največjih evropskih raziskav E-shopper barometer , ki ponuja pomembne informacije o razvoju e-trgovine in sklepe o najnovejših trendih spletnega nakupovanja.

Pričakovati je bilo, da bodo inflacija in težke gospodarske razmere močno vplivale na navade e-kupcev in na trende e-nakupovanja. Predvidevali smo, da se bo celotni Evropi poznal padec nakupovanja. A sledilo je presenečenje ...

Današnji e-kupci pričakujejo predvsem nemoteno nakupovalno izkušnjo, hitro in zanesljivo dostavo, možnost sledenja svojim paketom in svobodo odločanja, kdaj in kam bodo paketi dostavljeni.

V DPD se zavedajo, da so zahteve potrošnikov danes veliko višje, kot so bile pred pandemijo. Zato se skušajo čim bolj prilagoditi njihovim željam in potrebam. Večina sodelujočih v E-shopper barometer raziskavi je povedala, da pričakujejo predvsem nemoteno nakupovalno izkušnjo. Ko pride do dostave pa pravijo, da želijo nadzor nad paketom, možnost sledenja in možnost svobodnega odločanja kam bo paket dostavljen.

Kar 70 % sodelujočih pravi, da želijo poznati ime dostavne službe, ki bo paket dostavilo, še preden nakup zaključijo.

Ali je dostava na dom še vedno najbolj priljubljena?

Čeprav zadnja leta močno narašča priljubljenost dostave izven doma (Out-of-Home) na Pickup prevzemne točke in predvsem v paketomate pa dostava na dom kljub temu ostaja najbolj priljubljena možnost dostave. Kar 81 % sodelujočih še vedno izbere dostavno na dom. V Sloveniji je ta odstotek nekoliko nižji in znaša 79 %, kar je 12 % manj kot leto prej. Vseeno se DPD tudi tukaj prilagaja željam in potrebam svojih strank in končnih uporabnikov, zato bodo v 2023 in v prihodnjih letih močno razširili svojo mrežo paketomatov. Raziskava namreč kaže, da se je najbolj povečala izbira alternativnih dostavnih lokacij, rast pa je najbolj opazna pri izbiri dostave v paketomate, v Sloveniji je ta rast 6-odstotna.