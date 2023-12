Ste pripravljeni na zimske počitnice v Črni gori?

V Črni gori je vse pripravljeno za prihajajoče praznike Top dogodki | Montenegro in začetek zimske sezone. Čeprav se zima začne šele 21. decembra, je sneg pobelil Žabljak, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac in Rožaj ter napovedal idilične zimske dni v smučarskih središčih Črne gore: Kolašinu 1450 in 1600, Savinem Kuku, Hajli in Vučju. Pričakujejo se obilnejše snežne padavine, za turiste, ki jih pričakujejo v velikem številu, pa so pripravili bogato ponudbo. Bazne postaje so opremljene z vsem potrebnim za uživanje na snegu, tako za začetnike, ki se s pomočjo inštruktorjev podajajo na snežne podvige, kot za tiste, željne novih izzivov. Ne glede na to, ali ste ljubitelj deskanja na snegu, alpskega in nordijskega smučanja, zimskega raftinga, krpljanja, jahanja, zimskega pohodništva ali sankanja – možnosti je neskončno! Zima | Montenegro Aktiven dan na snegu, svež gorski zrak ob domačem vinu, pristno pripravljenih lokalnih gastronomskih izdelkih in bogatem animacijskem programu nikogar ne bodo pustili ravnodušnega. Privlačna ponudba vsako leto privabi veliko število ljubiteljev snega, zato so nekateri smučarski centri že objavili cene, ki so konkurenčne v regiji.

Proge smučarskega centra Kolašin 1450 so od mesta Kolašin oddaljene 9 km, do koder se iz Podgorice lahko z avtomobilom pripeljete v manj kot eni uri. Skupaj 17 km klasificiranih prog se razprostira do 1973 m nadmorske višine. Smučarjem so na voljo šestsedežnica, dvosedežnica, tri krožniške vlečnice ter otroška vlečnica, kar skupaj zagotavlja kapaciteto 5.500 smučarjev na uro.