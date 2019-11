Ste se odločili, da ne boste več tiho?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. izguba službe je nočna mora vsakega zaposlenega. Tisti, ki so to že doživeli, vedo, da so lahko posledice katastrofalne. Varnih služb ni , saj lahko odpoved doleti tako čistilko kot direktorja oddelka.

Dobro je, da se na morebitne črne scenarije pripravite že takrat, ko vam gre dobro, saj nikoli ne veste, kaj bo prinesel jutrišnji dan. Privarčujte znesek, s katerim boste lahko mirno živeli še vsaj šest mesecev. V tem času pa si poiščite novo zaposlitev.

V času, ko še imate zaposlitev, si priskrbite dobro zavarovanje pravne zaščite,ki ga v Sloveniji edina ponuja zavarovalnica ARAG. Zavedajte se, da se nekateri delodajalci požvižgajo na zakonodajo in računajo na to, da se odpuščeni delavci enostavno ne bodo postavili za svoje pravice. Jasno je namreč, da so sodni postopki dolgotrajni, stroški pa vrtoglavi. Le kateri delavec si jih lahko privošči?

A med zaposlenimi je vse več takih, ki vedo, da obstaja rešitev. Slednjo so odkrili v zavarovanju pravne zaščite. Kaj je to? Zavarovanje pravne zaščite krije vse stroške, ki vas doletijo, v kolikor se znajdete v različnih izvensodnih ali sodnih postopkih. Izberite takega, ki ga boste lahko prilagodili lastnim potrebam – potrebujete varnost na področju službe, nepremičnin, družine ali prometa? Morda bi si ustvarili kombinacijo služba in promet, saj ste veliko na poti?

Pri zavarovanju pravne zaščite je pomembno tudi, da se zavarujete pravočasno, saj tudi to zavarovanje, tako kot druga, ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja!

Da vam bo omenjeno zavarovanje bolj jasno, vam predstavimo nekaj primerov:

- Zavarovalec je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik je bil mnenja, da je le-ta nezakonita, zato je vložil tožbo pri Delovnem sodišču. Stranki sta dosegli sodno poravnavo. Zavarovalnica ARAG je plačala 780,27 evra odvetniških in sodnih stroškov.

- Zavarovalka je prejela obdolžitev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik jo je zastopal na zagovoru pri delodajalcu, kjer je bila sklenjena poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 208,91 evra.

- Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov.

Če imate sklenjeno zavarovanje pravne zaščite pri Zavarovalnici ARAG, lahko ob prvi težavi pokličete njihove odvetnike in jih prosite za nasvet. V primeru spora na sodišču število srečanj in narokov ni omejeno, lahko pa si tudi sami izberete odvetnika. ARAG bo v skladu z odvetniško tarifo plačal vse nastale stroške.

In kakšni so običajno izgovori, da ne sklenemo zavarovanja?

1. IZGOVOR: “Nikoli se mi ni še nič zgodilo”

Povsem človeško je, da sklepamo na podlagi subjektivnih preteklih izkušenj. In povsem človeško je, da se motimo. Odpoved pogodbe, znižanje plače, udeležba v prometni nesreči,… lahko življenje tistega, ki se mu “v življenju še ni nič zgodilo”, spremenijo v enem dnevu, vključno s finančnimi posledicami. Ključno vprašanje je torej: Kako verjetno je, da bom morda kdaj potreboval odvetnika?

2. IZGOVOR: “Zavarovalnice tako nič ne plačajo”

Tako kot je ta izgovor priljubljen, je tudi napačen. Brez zavarovanja bi bile denarnice Slovencev bistveno tanjše. Zavarovalnica ARAG je tako do danes imela že za 8 mio EUR odhodkov za škode. Trditev, da zavarovalnice “nikoli ne plačujejo”, je tako malo pretirana.

3. IZGOVOR: “Raje dam denar pod blazino, kot da bi plačal zavarovanje”

To dejanje pomeni nezaupanje do bank in zavarovalnic. Toda kar ti ljudje radi pozabljajo, sta dve točki: 1. Pridejo lahko vlomilci in 2. Inflacija vsekakor prihaja.

4. IZGOVOR: “Nimam nič vrednega”

Če nimate hiše ali stanovanja, avtomobila, niste zaposleni, ne potujete in nimate otrok, potem lahko res prihranite veliko denarja za zavarovanje. Toda poleg materialne lastnine imamo vsi, tudi vi, nekaj bolj dragocenega. Človeško dostojanstvo in vase pravice, ki jih lahko in morate zaščititi vi sami.