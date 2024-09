Ljubljanski maraton se bliža: kako se v 20 dneh pripraviti na tek?

Predzadnji oktobrski vikend ni več tako daleč. Čez 20 dni je maraton, vsi se ga že veselimo, do polnoči je še možnost za prijavo. Priprave so v polnem teku. "Trasa je okrašena s kilometrskimi oznakami, niso sicer na točnih lokacijah, ampak nekje v bližini, okrašena je tako 42-ta kot vse ostale trase," pravi Barbara Železnik, vodja projekta in direktorica Timing Ljubljana.

Trasa maratonske preizkušnje na 42 kilometrov ostaja enaka kot lani. Prav tako brez sprememb je tudi polmaratonska tekaška proga. Kako pa se pripraviti na tekaško nedeljo ne glede na dolžino proge?"Glede na to, da je še 20 dni, je še vedno čas za en daljši tek. Recimo, če se prijaviš na deset kilometrov, lahko odtečeš osem kilometrov, če na 21, lahko narediš še en tek, dolg 15," spodbuja tekaška trenerka Jasmina Kozina Praprotnik. Brez pretiravanja, pravita tekaška trenerja. "Če tečemo trikrat na teden, ohranimo trikrat na teden, če tečemo petkrat na teden, ohranimo petkrat na teden. V zadnjem tednu še nekoliko dodatno zmanjšamo," svetuje tekaški trener Urban Praprotnik.

Letošnja novost je, da bodo tekači na 10 kilometrov štartali uro prej, ob 8. uri zjutraj. Pomemben člen so tudi navijači. "Na petih do sedmih lokacijah godbe na pihala, različni zbori in pa seveda vabimo vse meščane, da se pridružijo na teh lokacijah in spodbujajo maratonce, saj jim je vzpodbuda res pomembna," vabi Železnik. Tudi letos bodo ljubljanski maraton zastopala eminentna tuja in domača tekaška imena. "Lahko se pohvalimo, da so vsi najboljši slovenski atleti in lanski zmagovalci, oziroma prvih pet uvrščenih tudi letos na štartnih listah," ponosno pove Železnik. Organizatorji so poskrbeli za prevoze. "Za vse tekače bo tudi letos organiziran brezplačen prevoz na prizorišče in ne samo na prizorišče, tudi nazaj," dodaja Železnik.

Če še zbirate pogum, podatek. Najstarejša prijavljena tekačica šteje 90 let, najstarejši moški 87. A glede na to, da je maraton takorekoč pred vrati, ali se lahko nekdo, ki se še ni pripravljal, pripravi nanj? "Za letošnji maraton zelo težko, ampak zelo svetujem, da se začnemo pripravljati, kajti čez eno leto in 20 dni bo spet potekal ljubljanski maraton, na katerem je res vredno biti zraven," spodbudno zaključi Praprotnik.

Največjo tekaško prireditev bomo v živo prenašali na 24ur.com in POP TV.