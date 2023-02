Ste se zbudili z bolečino v vratu? Zamenjajte vzglavnik!

Velika verjetnost je, da je za to kriv vaš vzglavnik. Bodite SMART, zamenjajte ga, še preden vaše bolečine v vratu postanejo kronične.

Bolečine v vratu so večinoma mehanskega izvora. Naj bodo to nepravilna ali prisilna drža, morda stres ali pa nepravilen položaj glave pri spanju, rezultat je običajno enak: bolečina iz vratu se lahko hitro prenese na področje glave, pa tudi ramen in rok. Glavobol, vrtoglavice, bolečine v rokah, vse to nas lahko čaka, če ne ukrepamo hitro. Bolečina v vratu naj bo torej nekaj, kar kriči po ukrepanju in oblikovanju pogojev, ki bodo njeno nadaljnje pojavljanje preprečili.

Dovolj telovadite?

Ko govorimo o mišicah v predelu ramen in vratu, za njihovo sproščanje in raztezanje ne potrebujemo veliko. Nekaj preprostih vaj lahko izvedemo kar za pisalno mizo ali med sprehodom. Gre za preproste potiske glave vstran, naprej in nazaj proti uporu roke ter za primik lopatic z rokami pod kotom 45 stopinj. Veliko vaj boste našli na terapevtskih spletnih portalih – medtem ko jih raziskujete, pazite na svojo držo!