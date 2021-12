Ste si danes že zavrteli svoj najljubši komad?

Prav vsi že komaj čakamo, da nas premami občutek topline in sreče, ki ga prinaša veseli december. Omogoča nam, da se v miru poslovimo od starega leta in z iskrico v očeh nazdravimo novemu letu –z druženjem z bližnjimi doma ali z ogledom prazničnih lučk, vsekakor pa v zabavnem duhu. Za domačo zabavo bodo najbolje poskrbeli Sonyjevi glasbeni sistemi ali brezžični zvočniki, ki bodo še posebej do izraza prišli v kombinaciji s karaokami. Tej zabavi se prav nihče ne bo mogel upreti!

Glasba dokazano vpliva na naše čustvene odzive – kot orodje za uravnavanje razpoloženja ima tako poživljajoč ali melanholičen vpliv. V povprečju glasbo poslušamo več kot 285 ur (12 dni) na leto, kar tej zvočni obliki daje edinstveno moč, da polepša naše življenje tudi v težkih trenutkih. Nedavna raziskava dr. Davida Lewisa iz podjetja Mindlab International, v katerih je sodelovalo več kot 3000 posameznikov iz Evrope, je ugotovila tudi, da je skoraj dvema tretjinama (72 %) glasba pomagala prebroditi težko obdobje pandemije Covid-19. Glasba lahko prav tako igra bistveno vlogo pri pogosto priklicu pozabljenih čustvenih doživetij, pri čemer 88 % vprašanih po Evropi priznava, da se spomnijo vsaj enega trenutka v življenju, v katerem je glasba odigrala pomembno vlogo. Več kot dovolj razlogov, da doživite, občutite in celo vidite moč zvoka tudi sami. Gostite zabave, kakršnih doslej še niste Ste pripravljeni, da novo leto pozdravite s petjem najljubših pesmi na edinstvenem karaoke večeru? Povzdignite ga na višjo raven s Sonyjevimi glasbenimi sistemi MHC-V13, MHC-V43D in MHC-V73D in poskrbite, da se bo o njem govorilo še dolgo.

Preizkusite svoje pevske sposobnosti s Sonyjevim zmogljivim glasbenim sistemom.

Vse, kar potrebujete za izjemen večer zabave 1. Naj vaš dom zasije v pravem duhu! Na prvem mestu so praznični okraski. S svojo lepoto bodo pogreli vaše goste in jim spravili v pravo decembrsko vzdušje. Okraske in dekoracijo pa lahko izdelate tudi sami ali pa skočite v trgovino in si izberete motiv, ki bo zaznamoval letošnje praznovanje. 2. Brez dobre hrane in pijače ni zabave Veseli december s sabo prinaša še več dobrot in edinstvenih jedi, ki so namenjene le temu mesecu. Tako se res težko izognete in rečete ne dobrotah, v katerih lahko uživate le v tem mesecu. Za odličen večer bo 100 % poskrbelo klasično kuhano vino ali topel čaj, ki diši po cimetu. Za najmlajše pa vroča čokolada, kakopak. 3. Glasba odžene slabo voljo stran Ste bili že kdaj priča prazničnemu večeru brez glasbe? V kolikor že dvajsetič v mesecu ne slišite glasbe »Zvončki pojejo«, legendarne Vse, kar si želim za božič, si ti (»All I want for Christmas is you) ali že ponarodele Zadnji božič (»Last Christmas«) skupine Wham, nekaj ni v redu. Prazničen čas ne bi bil isti brez takih uspešnic, katere lahko poslušate na najbolj zmogljivem Sonyjevem glasbenem sistemu ali brezžičnih zvočnikih.

Z vsesmernim svetilom za zabave in osvetlitvijo zvočnika bo vaš plesni prostor osvetljen od tal do stropa.

4. Za piko na i: Karaoke večer! Z zmogljivimi glasbenimi sistemi MHC-V13, MHC-V43D in MHC-V73D bodo za vami nepozabne noči. Ob nizkotonskem zvoku, ki se sliši daleč, in barvitimi lučmi za zabavo, ki so sinhronizirane z ritmom glasbe, bodo vaši gosti le s težavo zapustili plesišče. Z možnostjo priključka mikrofona ali kitare, ki je lahko vaš ojačevalec, boste vaš dom napolnili z mogočnimi toni. Zvočni sistemi bodo razpršili kakovostno glasbo po vsem prostoru in s funkcijo JET BASS BOOSTER omogočili čutenje ritma tudi na večji oddaljenosti. Za upravljanje pa enostavno uporabite aplikacijo Fiestable, s katero boste imeli popoln nadzor nad sistemom zvočnika. Vsak zvočnik pa ima svojo postavitev lučk, s katerimi ustvari pravo svetlobno predstavo in oddaja pristno vzdušje nočnega kluba.

Z aplikacijo Fiestable imate zabavo v svojih rokah.

Ne spreglejte! Ob nakupu Sonyjevih glasbenih sistemov MHC-V13, MHC-V43D ali MHC-V73D pri Harvey Norman pa povsem brezplačno prejmete tudi žični mikrofon za karaoke NGS SINGER FIRE. Pograbite svojega najljubšega sopotnika in zablestite na karaoke večeru! Ker pa december predstavlja mesec obdarovanja, ne boste zgrešili z izjemnimi Sonyjevimi zvočniki SRS-XG500B, SRS-XP500B ali SRS-XP700B, ki so pri Harvey Norman po posebej ugodni ceni, ob enem pa zraven prav tako brezplačno prejmete žični mikrofon za karaoke NGS SINGER FIRE.

Glasba kliče po tem, da jo slišijo vsi in prav to omogočajo Sonyjevi zvočniki serije X.