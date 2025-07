Ste si kdaj želeli okusiti eno izmed 50 najboljših vin na svetu? Zdaj imate priložnost – samo do Kopra bo treba iti

Tak dosežek ni zgolj zmagoslavje posamezne kleti, temveč praznik za celotno slovensko vinogradniško tradicijo, ki je skozi leta pridobivala moč, znanje in prepoznavnost. Capris Orange Rumeni Muškat 2015 pa ni le vino, je zgodba o potrpežljivosti, spoštovanju do narave in pogumu slediti naravni poti. Nastajalo je skoraj desetletje, z nežnim zorenjem v barikovih sodčkih, in zdaj končno kaže svojo polno veličino. Na poti do zmage je osvojil brbončiče 248 ocenjevalcev in se zavihtel na mesto najboljšega v kategoriji oranžnih vin.

Boštjan Zidar, glavni enolog Vinakoper, nam razkriva skrivnost: "To vino je zorelo izven običajnih časovnih okvirjev, saj smo želeli slediti njegovi naravni poti. Letnik 2015 je bil izjemen – aromatičen, bogat in poln sadnih not, ki skupaj ustvarjajo edinstveno doživetje. Capris Orange dokazuje, da vino potrebuje čas in pogum, da pokaže svojo pravo dušo."