Ste si pred dopustom pripravili potovalno lekarno?

"Kaj vključiti v potovalno lekarno, je eno najpogostejših vprašanj, ki jih prejmemo farmacevti v lekarnah. Na poteh so pogoste prebavne težave, opekline, slabosti, vnetja, alergije in podobno. Na naše zdravje lahko vpliva tudi podnebje, hrana, kakovost vode in bolezni. Navsezadnje se na dopustu pogosto prepustimo poletnim športnim aktivnostim, kjer se nam lahko zgodijo nepričakovane poškodbe in druge težave," je po navedbah lekarniške zbornice povedala njena predsednica Darja Potočnik Benčič .

Dodatna preventiva naj bodo zdravila proti prehladu, na primer za vneto in boleče žrelo, zdravilo za pomiritev kašlja in pripravki za odmaševanje nosu ter zdravila proti povišani telesni temperaturi in bolečinam. Še posebej so priporočljiva v obliki, ki omogoča uživanje brez vode ter raztopitev v ustih ali žvečenje. Za otroke farmacevti v lekarnah svetujejo sirupe ali svečke.

V tujih okoljih so vselej aktualna zdravila proti prebavnim težavam, kot sta zaprtje ali driska, pa tudi zgaga. Ob zastrupitvi s hrano ali pijačo je zelo primerno medicinsko oglje. Poleg prebiotikov in probiotikov je priporočljivo s seboj vzeti tudi rehidracijski prašek, ki ob driski, bruhanju, pa tudi ob povečanju znojenja nadomešča izgubljene minerale in preprečuje dehidracijo. Veliko oseb ima na dopustu težave z zaprtjem. Tem farmacevti v lekarnah svetujejo odvajalo. Tablete za filtriranje vode lahko v veliki meri omejijo nevarnost prebavnih težav ali celo zastrupitve na rizičnih območjih.

Vedno več oseb potrebuje tudi zdravila proti alergijam. Alergijske reakcije na koži lajšajo tudi določeni geli oziroma mazila. Potovalna lekarna naj vsebuje še tablete proti potovalni slabosti, izdelke za zaščito pred soncem (za otroke z visoko zaščito) ter izdelke za nego po sončenju in oskrbo opeklin, repelente in zdravila v primeru okužb spolovil, sečil ter pripomočke za ustno higieno. "Potovanje spremlja veliko dejavnikov, na katere nimamo nobenega vpliva. Zato močno svetujem preventivno delovanje," je poudarila Potočnik Benčič.