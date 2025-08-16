Svetli način
Slovenija

Ste starš prvošolčka? Za dodaten dan dopusta morate zaprositi pravočasno

Ljubljana, 16. 08. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra vnovič koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo.

Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša.

Zakon navaja, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče, ki doletijo delavca, in torej še spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan.

Prvi šolski dan v Novi Gorici
Prvi šolski dan v Novi Gorici FOTO: Aljoša Kravanja

Gre za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, ga delavec lahko izrabi le na prvi šolski dan - ne prej in ne pozneje.

Že pred to spremembo zakona o delovnih razmerjih je plačana odsotnost z dela za spremstvo prvošolca na podlagi kolektivne pogodbe pripadala zaposlenim v javnem sektorju.

starši prvošolček dopust prvi šolski dan zakon
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
16. 08. 2025 09.34
+1
Včasih so otroci kilometre sami gazili po snegu do šole.
ODGOVORI
1 0
peT99
16. 08. 2025 09.33
-1
o "sončkih" spet nabijajo ti ki svojih otrok sploh nimajo :) v konkretnem primeru ne gre za "ujčkanje" ampak je dan namenjen predvsem staršem, ki tako lažje sfurajo organizacijsko/logističen zalogaj, sploh če je otrok v oddaljeni šoli. Pišete bedarije pa nimate pojma kako je biti danes starš :) Relativno lahko je južnim staršem, za katere finančno poskrbi država, brez da bi sploh hodili v službe... za slovenske delovne starše je precejšen zalogaj pregurati vse skupaj dokler otrok ni relativno samostojen..
ODGOVORI
0 1
Mclaren
16. 08. 2025 08.59
+1
Kakšno dokazilo, niste napisali.
ODGOVORI
1 0
cix1
16. 08. 2025 08.52
-1
Vse te bedarije okol sončkov ukinit, ker si pri 30-tih še riti ne zna obrisat.
ODGOVORI
2 3
Vakalunga
16. 08. 2025 08.40
+3
Takole se začne, potem so pri 20 setih najstniki, nadaljuje s študijem ( sončkov ) do 36. leta, pol pa v vojski niso sklece sposobni narest, morda bi mame jih njihove mame )) Vprašajmo se kdo je tu NOR..??
ODGOVORI
5 2
peT99
16. 08. 2025 09.35
dve oddelani pogodbi v "naši sodobni armadi", pa mi na pamet ne pride, da bi otroka dal v našo "vojsko"... pri tabornikih se bo naučil več, predvsem discipline, uporabnega znanja in smisla za red :) tako da...
ODGOVORI
0 0
