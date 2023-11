Ste tudi vi opazovali nizek prelet zavezniškega C-17?

V sredo in četrtek, 8. in 9. novembra, se bodo pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije usposabljali skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 globemaster. Slednja bodo v vidnem delu dneva preletavala zračni prostor Slovenije v različnih smereh in na nizkih višinah, je sporočila Slovenska vojska.

Letalo C-17, ki tokrat leti v zračnem prostoru Slovenije, je del Programa strateških zračnih zmogljivosti 12 držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija. Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo jih tudi piloti Slovenske vojske in so bazirana na vojaškem letališču Papa na Madžarskem.

Načrtovano letenje bo dnevno potekalo v eni smeri in z intenzivnostjo enega letala, pri čemer se bosta smer in čas letenja določila glede na trenutne vremenske razmere, so pojasnili. Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali na nizkih višinah, so še sporočili iz Slovenske vojske. Aktivnosti bodo skladno z načrti potekale v treh smereh. V smeri Dobrovnik–Lenart–Ruše–Dravograd–Luče–Tržič–Sorica–Col–Divača–Črni Kal–Koper–Piran–Črni Kal–Laze–Ponikve–Celje–Ptuj–Maribor–Dobrovnik. V smeri Dobrovnik–Lenart–Ruše–Dravograd–Vransko–Ponikve–Gotenica–Semič–Radeče–Rogaška Slatina–Ptuj–Ljutomer–Dobrovnik in v smeri Dobrovnik–Dol–Brezovica–Medvode–Sorica–Most na Soči–Laze–Divača– Črni Kal–Koper–Piran–Črni Kal–Ilirska Bistrica–Sodražica–Gotenica–Vojnik–Dobrovnik.

16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije je enota Slovenske vojske, ki v sodelovanju z zavezniki neprekinjeno nadzira dogajanje v zračnem prostoru Republike Slovenije. Da je pri svojem delu suverena in uspešna, so potrebna stalna urjenja njenih pripadnikov z enotami letalstva Slovenske vojske in zavezništva, so še dodali pri Slovenski vojski.