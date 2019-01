Ste v Italiji naredili prekršek? Plačati ali ne?

Na naslove slovenskih voznikov vse pogosteje prihajajo kazni zaradi različnih prometnih prekrškov, storjenih v Italiji. Mnoge tudi več mesecev po storjenem prekršku, napisane pa so v angleškem jeziku. Pristojni opozarjajo, da v večini primerov ne gre za prevare. Na italijanskih avtocestah in regionalnih cestah so nameščeni radarji, ki shranijo fotografije kršitelja, sledijo pa pošiljke v tujino.