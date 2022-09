Ste v jezikovni zagati? Franček ponuja odgovore

Vsaka oznaka na Frančku je povezana s stranjo Kje je kaj v slovnici, kjer je na voljo celoten povzetek slovnic Kozma Ahačiča za osnovno in srednjo šolo skupaj s podrobnejšimi razlagami, temu pa je dodan že sodoben opis jezikovnih zvrsti, ki so ga pripravili na inštitutu.

Franček prinaša odgovore na vprašanja o pomenu, sinonimiji, frazeologiji, pregibanju in izgovoru besed. Pojasni nam tudi, kako uporabljajo besede v narečjih, od kod izvira posamezna beseda in od kdaj lahko sledimo njeni rabi v slovenščini. Namenjen je trem starostnim skupinam: najmlajšim (do petega razreda osnovne šole), njihovim starejšim vrstnikom v višjih razredih osnovne šole in srednješolcem, ki jim Franček pomaga, da čim prej stopijo v svet 'odraslega' portala Fran.

Dodani novi pomenski opisi ...

Na slovarski strani prinaša Franček za učence od 1. do 5. razreda čez 500 novih pomenskih opisov besed. V njih boste med drugim lahko prebrali, da beseda čelo poleg 'sprednji del glave' pomeni tudi 'položaj najbolj spredaj ali vodilni položaj'; da lahko čivkajo tako ptice kot skupina otrok v vrtcu; da je dar 'to, kar dobimo od koga', pa tudi 'sposobnost za kaj ali posebna spretnost, talent'; da lahko drobimo žito, kosti ali pa korake; da lahko pridelamo tako hrano kot odpadke; da grmi ob nevihti ali pa grmijo topovi. Izvedeli boste, da je leča del očal, del očesa, kulturna rastlina ali njen plod, da imamo lahko doma zlatega hrčka ali morskega prašička, kaj pomeni, če se komu lomi jezik, kako požiramo sline in kako požiramo knjige.

... pa tudi novi izvori besed

Dodane so tudi nove etimologije besed, posebej prilagojene za učence od 6. razreda osnovne šole do konca srednje šole. Izvedeli boste, da je breza poimenovana kot 'bela' zaradi barve svojega lubja, da se je beseda frača nekoč glasila prača, da je beseda hrček izpeljana iz glagola, ki se ohranja v našem hrkati in je prvotno pomenila 'kdor hrka', da so sosednji Germani sprva jahali brez sedla, ki so ga spoznali šele pri Slovanih in od njih prevzeli tudi besedo, in da je beseda kozorog tako kot hrvaška, srbska, bosanska, črnogorska kozòrog, staroruska kozorog in češka kozoroh je zložena iz samostalnikov kôza in róg, njen prvotni pomen pa je 'ki ima take roge kot koza'.

Zanimiv doma in v tujini

Portal Franček je že v prvem letu delovanja požel veliko zanimanje domačih in – zanimivo – tudi tujih uporabnikov od Grenlandije do Španije. Mnogi se želijo zgledovati po njem. Tudi zato na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU že pripravljajo monografijo z opisi, kako je Franček nastal, kakšne so bile teoretične podlage in kako je potekala praktična izvedba. O uporabnosti tega šolskega orodja pa pričajo tudi številike: od objave do danes je imel samo slovarski del Frančka že 368.337 obiskov.

Projekt Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sta do 2021 sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Nove objave v letu 2022 pa je omogočilo ministrstvo za kulturo.