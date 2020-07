Ste vedeli, da imajo slovenske čebele tudi terapevtske sposobnosti?

Slovenske čebele niso koristne samo zaradi medu, pač pa tudi v terapevtske namene, o čemer v teh dneh na svoj spletni strani poroča celo britanski BBC. Čebele so bile od nekdaj del slovenske kulture in identitete, pišejo, in predstavljajo različne načine, kako pri nas s pomočjo čebel zmanjšujemo stres. Pred dvema letoma so se začeli s pomočjo čebel sproščati tudi celjski poklicni gasilci.