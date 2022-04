Ste vedeli, da je na Nizozemskem več koles kot ljudi?

Nizozemska je odprta dežela, dežela svobodomiselnih ljudi in naprednih idej – tu so namreč med drugim izumili teleskop, mikroskop in zgoščenko. Morda je prav kolesarjenje tisto, ki ohranja nizozemskega duha tako gibkega in sproščenega. Zato vabljeni, da iz prve roke izkusite očarljivost te dežele, razburljive kolesarke poti, pisana mesta in pestro kulturo ljubeznivih in liberalnih Nizozemcev.

Nizozemsko je treba obvezno obiskati spomladi, ko polja prekrijejo rdeči, rumeni, vijolični, beli in modri tulipani ter ustvarjajo veličastne barvne preproge, ki jim ni videti konca. Poleg tulipanov polja krasijo tudi narcise, sivka, vrtnice, nageljni in hijacinte. Najbolj priljubljeni je svetovno znani cvetlični park Keukenhof , kjer vsako leto zasadijo do 7 milijonov cvetlic, letno pa ga obišče okoli 800.000 obiskovalcev.

Da je Nizozemska ravninska dežela ste gotovo vedeli. Toda, ali ste vedeli, da kar tretjina njenega ozemlja leži pod morsko gladino? Zaradi številnih kanalov (skupno prekrivajo do 100 kilometrov vijugastih poti) je znana tudi kot severne Benetke . Prav zaradi obilice vode je Nizozemska posejana z mlini na veter, s katero so kmetje nekoč (ponekod tudi danes) vodo prečrpavali in tako zagotovili zadostne površine obdelovalne zemlje. Poleg mlinov na veter, kanalov in koles je Nizozemska znana tudi po značilnih lesenih coklah , čudovitem modro - belem delftskem porcelanu, predvsem po neskončnih cvetličnih poljih .

5 tipičnih značilnosti Nizozemske

1. Leseni cokli ali klompen po nizozemsko

Značilne lesene cokle, ki jih danes v urbanih središčih zasledite le še v spominskih trgovinah, na podeželju pa gotovo srečate še kakšnega kmeta ali vrtnarja, ki nosi to krasno tradicionalno obutev. Nizozemska je že od 13. stoletja znana po izdelavi in rezljanju lesenih cokel. Pravzaprav gre za lesene natikače, ki so bili dovolj čvrsti, trpežni in poceni, zato so bile in so še tako priljubljene. Pozimi so jih napolnili s slamo, da so bile prijetno tople. Izdelujejo jih iz topolovega lesa in so jih prvotno pobarvali rumeno ter jih dekorirali z različnimi vzorci.

2. Mlini na veter

Mlini na veter so poleg koles najbolj prepoznavna ikona Nizozemske. Na Nizozemskem naj bi jih bilo več kot 1.000, med katerimi si jih precej lahko ogledate tudi v okolici Amsterdama. Mline so v preteklosti uporabljali predvsem za mletje žita, žaganje lesa, črpanje vode proti poplavam in za izsuševanje zemlje ter druga kmečka opravila. Danes večina mlinov ne deluje več in služijo kot muzeji na prostem.