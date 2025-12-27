Ste vedeli, da smo na območju današnje Slovenije Božička poznali pred Američani?
Od kdaj Slovenci postavljamo jelke, od kdaj se obdarujemo? Ste vedeli, da Božička sploh nismo uvozili iz Amerike? Poznali so ga že naši predniki – ne sicer v takšni podobi kot je danes, debelušen in v rdeči obleki. "Največ zaslug ima ameriški ilustrator Thomas Nust, ki ga je naslikal leta 1866. Bela brada, rdeča kapa," razlaga etnolog Damjan Ovsec, ki razkriva zgodovino prazničnih običajev.
