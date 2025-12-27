Naslovnica
Ste vedeli, da smo na območju današnje Slovenije Božička poznali pred Američani?

Ljubljana, 27. 12. 2025 19.46 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Staša Lozar
Božiček

Od kdaj Slovenci postavljamo jelke, od kdaj se obdarujemo? Ste vedeli, da Božička sploh nismo uvozili iz Amerike? Poznali so ga že naši predniki – ne sicer v takšni podobi kot je danes, debelušen in v rdeči obleki. "Največ zaslug ima ameriški ilustrator Thomas Nust, ki ga je naslikal leta 1866. Bela brada, rdeča kapa," razlaga etnolog Damjan Ovsec, ki razkriva zgodovino prazničnih običajev.

prazniki zgodovina običaji etnolog Damjan Ovsec

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
27. 12. 2025 20.58
Pa Melanio smo tudi poznali prej kot Američani. Ali je zato kaj vredna?
Odgovori
-1
1 2
oježeš
27. 12. 2025 20.43
Saj eno tradicijo v Sloveniji, ki jo nismo uvozili iz Amerike. Vsak ima pravico do svoje tradicije, ko ta le ne škoduje ljudem. Raje pomisli, koliko ljudi želi biti priljubljenih, pa v življenju delajo samo sramoto sebi in drugim. Božiček in Dedek Mraz saj prinašata nekaj dobrega, da lahko ljudje pozabijo na slabo, ko nekateri želijo vnašati le negativnost in kreg med državljani.
Odgovori
+0
1 1
Kod.
27. 12. 2025 20.31
Se pravi da so nam komunisti infiltrirali ta sivega iz Kremlja😁😁😁
Odgovori
-2
0 2
