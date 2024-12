Ste videli 15-letno Jano Sluga?

15-letnico so nazadnje videli danes okoli 5. ure. Oblečena je v sivo trenerko, bele superge in v črno bundo oziroma puhovko s kapuco. Visoka je 165 centimetrov in normalne postave. Ima rjave oči ter temno rjave, skoraj črne lase. Občasno nosi očala s črnim okvirjem, so sporočili iz PU Maribor.