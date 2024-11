Ste videli 17-letno Anjo?

Anja Slemenšek Urankar je suhe postave, visoka je okoli 160 centimetrov, ima dolge svetle lase, ki ji segajo do sredine hrbta. Nazadnje je bila oblečena v črne hlače, ki so v predelu kolen mrežaste, volnen bel pulover in svetlo bundo, obuta pa je bila v bele superge z višjim podplatom. Pri sebi je imela tudi večjo črno žensko torbico.

Po podatkih PU Kranj so jo nazadnje opazili včeraj, 15. 11., okoli 11.50 na območju Poljanske ceste v Ljubljani. Družini je nato istega dne okoli 14. ure sporočila, da se z avtobusom pelje iz Ljubljane proti domu, vendar se domov ni vrnila.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani mladoletnici, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka (04 502 37 00). Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.