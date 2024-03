Ste videli 33-letno Sabino s Ptuja?

33-letnico so nazadnje videli včeraj ob 4.45, nato pa je izginila neznano kam. Sabina Arklinič je visoka okoli 160 centimetrov in je srednje postave. Ima modre oči in srednje dolge svetlo rjave lase.

Nazadnje naj bi bila oblečena v črno športno jakno s kapuco, so zapisali na PU Maribor.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, Policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pa pokličejo na telefonsko številko 113 oz. na anonimni telefon 080-1200.