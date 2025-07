Ste videli Rokija?

Pogrešani je star 37 let, visok približno 182 centimetrov in srednje postave. Ima temno rjave oči, je brez las, obraz ima poraščen z brado. "Po telesu ima več tetovaž. Oblečen je bil v kratke hlače, modre barve, majico s kratkimi rokavi temnejše barve, obut v oranžne natikače. Pri sebi ima črno torbico za nošenje preko ramen," so opis pogrešanega posredovali iz Policijske uprave Maribor.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko Policije 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.