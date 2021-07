Ste za nekaj morskega?

Odkrijte, kje v slovenski Istri lahko pokusite najboljše morske jedi, ali pa si pripravite preprost, a okusen morski krožnik kar doma.

Slovenska Istra pripoveduje številne zgodbe, med bolj zanimivimi pa so zagotovo tiste gurmanske. Ribe, školjke in druge morske dobrote so pomemben del istrske kulinarike. Marsikdo bi se strinjal, da celo najpomembnejši.

Ste vedeli, da se ribje meso lahko pohvali z več zdravimi sestavinami kot katerakoli druga hrana? Z ribami obogatena prehrana naše telo nasiti z beljakovinami, omega-3 nenasičenimi maščobnimi kislinami, vitamini in rudninskimi snovmi, kar izredno pozitivno vpliva na človeški organizem. Strokovnjaki priporočajo, da ribe uživamo najmanj dvakrat na teden in če še niso na vašem jedilniku, je zdaj čas, da to spremenite.

Najlepša priložnost za to je prav na poletnem dopustu ob morju. Predstavljamo vam tri najlepša morska kulinarična doživetja v slovenski Istri, kjer bodo poskrbeli, da se bodo vaše brbončice dodobra naužile vsega, kar je dobrega iz morja. Preživite nepozaben dan v edini morski ribogojnici v Sloveniji, kjer v čisti vodi ribolovnega rezervata vzrejajo brancine in gojijo školjke klapavice. Med plovbo do ribogojnice in školjčišč vam bodo razkrili številne morske skrivnosti: kako poteka izbor ribjih mladic, kako krmijo ribe, koliko časa raste brancin, kako prepoznati res svežo ribo in zakaj je brancin iz Piranskega zaliva tako poseben. Izlet se bo zaključil z izvirno degustacijo morskih dobrot. Popeljite se ob slovenski obali z ladjico. Panoramska vožnja je popolna izbira za ogled slovenske obale z morja. Med vožnjo lahko uživate v razgledih na Piran, Strunjan, naravno plažo Bele skale ali Debeli rtič in se mimogrede še skopate. Preden pa odplujete v sončni zahod, vas bodo pocrkljali še s svežo ribo na žaru in kozarčkom ohlajene malvazije ali penine. Podajte se na kulinarično kolesarsko turo po čudovitih mestih slovenske Istre, vijugajte po trgih in ozkih ulicah, po poti stare železniške proge Parenzana, med oljkami in vinogradi ter se naužijte enkratnih razgledov. Da ne bo pretežko, smo za vas rezervirali električna kolesa, med postanki na poti pa boste v izbranih restavracijah okušali lokalne dobrote.

Najzahtevnejši sladokusci se lahko prepustite razvajanju in prepletanju okusov izpod rok vrhunskih kuharskih chefov. V slovenski Istri se kar pet restavracij ponaša z Michelinovim krožnikom in vsaka ima svojo unikatno zgodbo, ki jo povezuje z našo tradicijo. Odkrijte domače specialitete v moderni preobleki, vrhunsko mediteransko kulinariko, dopolnjeno z lokalnimi sestavinami in okusi svetovne kuhinje.

