Ste za spremembo? Zamenjajte teh 5 živil z rastlinskimi nadomestki!

Ste za lažji jedilnik?

Bi radi na svoj jedilnik (občasno) vključili več živil, ki ne vsebujejo sestavin živalskega izvora? Nič lažjega! Ponujamo vam ideje za rastlinske nadomestke za teh 5 živil.

1. Meso

Danes je v trgovinah mogoče dobiti kar nekaj živil, ki ne vsebujejo sestavin živalskega izvora in so obenem bogate z beljakovinami, na primer riž, fižol, žitarice, itd. Meso kot tako pa lahko zamenjate s sojo, tofujem, sejtanom, tempehom, ali poskusite številne vegetarijanske in / ali veganske pripravke.

2. Mleko

Mleko boste najlažje nadomestili z različnimi rastlinskimi napitki, kot so mandljev, ovseni, sojin, rižev, kokosov, itd. Prvi trije imajo bolj nevtralen okus, medtem ko sta rižev in kokosov bolj sladka in primerna tudi za pripravo različnih sladic.

3. Jajca

Namesto umešanih jajc si lahko pripravite tofu, ki ste ga začinili s soljo, poprom, česnom in čebulo v prahu, kurkumo (dodajte jo zaradi njene rumene barve) ter kvasnimi kosmiči. Medtem ko jajca v pecivih lahko nadomestite z lanenimi semeni (ta namreč z namakanjem v vodi tvorijo sluzasto ovojnico, ki služi kot odlično vezivo).

4. Sir

Namesto sira lahko uživate tofu ali pripravljene veganske nadomestke sira na osnovi kokosovega olja, indijskih oreščkov ali čičerike. V trgovinah boste našli celo različne okuse nadomestkov sira, kot so gauda, mocarela, čedar, itd.

5. Želatina

Pri pripravi želejev ali krem lahko namesto želatine uporabite naravno želirno sredstvo agar agar. Pridobivajo ga iz morskih alg in je brez vonja in okusa, 2 g pa nadomestita šest lističev želatine.

Še več idej, kako nadomestiti sestavine živalskega izvora z rastlinskimi, ponujata kulinarični veganski vplivnici The Vegan Harmony . Letošnjega veganskega izziva se je lotil tudi Nik Škrlec. Kako mu je šlo, si lahko ogledate v videu spodaj.

VIDEO

Ideje za vege jedilnik