Ste zaslišali sireno? Preverite, kaj morate storiti

Ob nevarnosti poplave uporabijo zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto. Bližajočo se nevarnost visoke vode pa napove enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti. Zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund, pri čemer so intervali zvoka sirene štirisekundni z vmesnimi štirisekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne. Takoj je treba zapustiti ogroženo območje in se umakniti nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val. Posebni znak se uporablja na območjih občin Muta, Vuzenica, Podvleka-Ribnica in Radlje ob Dravi.

Kaj morate storiti?

Uprava za zaščito in reševanje v primeru poplav tistim, ki so ostali v stavbi na poplavljenem območju, svetuje, naj se umaknejo v višje nadstropje stavbe. Ob sebi naj imajo predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimejo, denimo avtomobilsko zračnico, plastično posodo s čepom ali večji kos stiropora ali lesa. Hkrati naj pokličejo na pomoč.

Kdor je ostal na poplavljenem območju, naj se poskuša umakniti na višje ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla. Uprava odsvetuje prečkanje vodnega toka, tudi če voda sega le do kolen. Vodni tok nas namreč lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ni mogoče videti tal in morebitnih lukenj.

Upoštevati je treba zapore cest in podvozov. Odsvetujejo, da bi z vozilom poskušali prečkati poplavljene ceste, ker lahko ostanemo ujeti v vodni pasti. Vodni tok lahko namreč vozilo odnese, vozišče je lahko poškodovano ali voda zalije vozilo.

Odsvetujejo približevanje rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne. Ob tem je treba opazovati naraščanje vode v okolici in spremljati informacije, ki jih po medijih sporočajo pristojne službe in organi.