Ste zaužili katerega izmed odpoklicanih izdelkov? NIJZ pomirja, da je tveganje nizko

Že več kot 150 izdelkov je trenutno na seznamu iz prodaje umaknjenih živil zaradi nevarnega in v Evropi prepovedanega etilen oksida prisotnega v aditivu za živila, znanem tudi kot rožičev gumi, in so ga zaznali v posameznih slotih aditiva E410. Med umaknjenimi izdelki je največ sladoledov, sadnih jogurtov in kefirjev, najdejo pa se tudi krofi, radler z okusom grenivke, sadne pijače, piškoti, rezine soljenih svinjskih pleč in živila, katerih sestavina je ingver.

Kot je pojasnila Najda Škrk z uprave za varno hrano, je etilen oksid plin, ki se uporablja za sterilizacijo medicinskih pripomočkov in opreme. V nekaterih tretjih državah pa ga uporabljajo tudi za zaplinjevanje kmetijskih izdelkov, kot so zrna rožičevca, sezam, začimbe, kar pomeni, da posledično kasneje pristane v živilu. Ker je plin, ga v živilu ne moremo zaznati, pride pa v stiku z živilom do reakcije in nastane njegov metabolit, ki ga uspemo zaznati, saj ostane na kmetijskem pridelku oziroma živilu, je razložila.

icon-expand Med umaknjenimi izdelki je največ sladoledov, sadnih jogurtov in kefirjev, najdejo pa se tudi krofi, radler z okusom grenivke, sadne pijače, piškoti, rezine soljenih svinjskih pleč in živila, katerih sestavina je ingver. FOTO: Shutterstock

Na seznamu odpoklicanih živil je vsak dan več artiklov, a javnost pravzaprav težko pride do informacij o tem, če mediji ne pogledamo na vašo spletno stran in preverimo. Je takšen sistem obveščanja zgolj na spletni strani uprave za varno hrano učinkovit? Kot odgovarja Škrkova, je seznam zelo dolg, kar je posledica tega, da tona aditiva, ki se uporablja v zelo majhni količini, povzroči onesnaženje mase izdelkov: "Primarno so za obveščanje pristojni odgovorni proizvajalci, trgovci, distributerji. Obvestila visijo tudi na prodajnih mestih, tudi mi pa sledimo informacijam in na enem mestu zbiramo vse, da lahko potrošniki tukaj pridejo do relevantnih informacij."