Ste že pili vino z manj alkohola?

Manj alkohola, več svežine Si tudi vi radi privoščite kozarček vina ob kosilu ali večerji? Ste vedeli, da si lahko obrok popestrite tudi z vinom z manj alkohola? Polna vina vsebujejo od 12 do 15 % alkohola ali več. Poznamo pa tudi vina z zgolj 9 do 11 % alkohola. To so vina, ki se kljub nižji vsebnosti alkohola običajno lahko pohvalijo z bolj izrazito sadnostjo in svežino, zato so priljubljena spremljava ob različnih jedeh. Hitro rastoči trend so brezalkoholna vina Da je lahko vino polnega okusa tudi, če ne vsebuje alkohola, pa dokazujejo brezalkoholna vina. Govorimo o dealkoholiziranih vinih. To pomeni, da je vino pridelano na običajen način, nato pa mu z različnimi tehnologijami odstranijo alkohol. Zanimanje za brezalkoholna vina strmo raste, saj poleg odličnega okusa ne obremenjujejo organizma z alkoholom ter imajo tudi manj kalorij.

Vina z manj alkohola se odlično kombinirajo z različnimi jedmi. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Z brezalkoholnim penečim vinom pripravite brezalkoholni koktajl. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Brezalkoholni koktajli Vina z manj alkohola ali brezalkoholna vina so odlična, če jih pijete samostojno, jih uživate ob številnih jedi, ali pa mešate z drugimi pijačami. Zakaj si ne bi pripravili na primer brezalkoholnega koktajla? Ti so lahko okusna in zelo osvežujoča spremljava na sproščenih druženjih, nepogrešljivi pa so tudi na dnevnih in večernih zabavah. Pripravite jih lahko po receptih za vse koktajle, ki se mešajo s penečimi vini, le da namesto slednjih uporabite brezalkoholno peneče vino. Zmešajte brezalkoholni hugo, brezalkoholno mimozo, brezalkoholni aperolspritz ali brezalkoholni limoncello spritz. Recepte zanje poiščite tukaj.

