Ste že pisali Božičku?

Večer, ko bo drugi decembrski dobri mož obiskal naše domove, je vse bližje, Božičkovi poštni nabiralniki pa se počasi zapirajo. Kar 28 jih je po Sloveniji, v različnih občinah jih gostijo, nato pa škrati vsa pisma, ki so jih otroci s svojimi željami vred oddali, pretovorijo v velike rdeče žametne vreče in jih odpeljejo k Božičku na dom. Lani jih je samo iz Slovenije prejel več tisoč in prav vsakemu se je tudi pisno zahvalil.