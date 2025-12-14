Svetli način
Ste že pisali Božičku?

Maribor, 14. 12. 2025 20.14 | Posodobljeno pred 59 minutami

Mojca Hanžič
Večer, ko bo drugi decembrski dobri mož obiskal naše domove, je vse bližje, Božičkovi poštni nabiralniki pa se počasi zapirajo. Kar 28 jih je po Sloveniji, v različnih občinah jih gostijo, nato pa škrati vsa pisma, ki so jih otroci s svojimi željami vred oddali, pretovorijo v velike rdeče žametne vreče in jih odpeljejo k Božičku na dom. Lani jih je samo iz Slovenije prejel več tisoč in prav vsakemu se je tudi pisno zahvalil.

Naslednji članek

Dobrodelna božična karavana na Tomosovih motorjih

