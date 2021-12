Ste že poskusili ekskluzivne Sparove izdelke po receptih Michelinovih chefov?

Prazniki so pred vrati in končno je napočil čas, da izberemo jedi, ki bodo na naših mizah kraljevale to leto. Letos lahko svoje kreacije še popestrite – v kulinarično ustvarjanje vključite ekskluzivne izdelke SPAR PREMIUM, ki so jih ustvarili trije Michelinovi chefi: Uroš Štefelin, Gregor Vračko in Uroš Fakuč.

Priznani chefi Uroš Štefelin, Gregor Vračko in Uroš Fakuč so letos spomladi zavihali rokave in pol leta intenzivno sodelovali s Sparovim razvojnim oddelkom in številnimi slovenskimi dobavitelji. Tako je nastalo šestnajst ekskluzivnih izdelkov SPAR PREMIUM. Berite naprej in jih spoznajte, na koncu pa vam razkrijemo tudi, s katero SPAR PREMIUM dobroto je podjetje SPAR razveselilo zdravstveno osebje na covid oddelkih sedmih bolnišnic po Sloveniji.

Naj vas navdušijo gurmanski namazi chefa Vračka Gregor Vračko je kuharsko pot začel v domači kuhinji, svojo profesionalno kariero pa je kasneje nadaljeval v svetovno znanih restavracijah v Evropi in Združenih državah Amerike. Njegovi SPAR PREMIUM namazi bodo vaše brbončice popeljali na pravo gurmansko doživetje – poskusite kremast namaz iz laškega fižola, doživite pa tudi edinstven okus namaza iz aromatične bučne prge. Če ste ljubitelj paštet, vas bo zagotovo prevzel namaz iz prašiča krškopoljca. Chef predlaga, da vse omenjene namaze preizkusite na kosu odličnega kruha, s krekerji ali grisini. Z namazi pa lahko tudi polnite; recimo polovičke trdo kuhanih jajc. Vse izdelke chefa Vračka najdete tukaj.

Chef Uroš Štefelin med drugim predstavlja okusne štruklje Chef Uroš Štefelin je pri snovanju receptov črpal iz svojih gorenjskih korenin. Pripravil je tri različice odličnih SPAR PREMIUM skutnih štrukljev: prepričali vas bodo lešnikovi štruklji s suhimi hruškami; poskusite lahko štruklje s pehtranom in suhimi hruškami; nad štruklji s suhimi slivami pa bodo navdušeni vsi ljubitelji klasike. Chef je za vas pripravil tudi nasvet za pripravo! Hladne rezine štrukljev postavite v ponev z maslom in jih na srednje močnem ognju segrevajte ter »popekajte«, da postanejo hrustljave na obeh straneh. Štruklje nato preložite na krožnik, v ponev dodajte žlico medu in nekaj kapljic limoninega soka ter nastalo omako pokapljajte po štrukljih. Tako boste pripravili preprost, a izjemno okusen obrok. Spoznajte še ostale izdelke chefa Štefelina in kliknite tukaj.

Ste za raviole po receptu Uroša Fakuča? Za kulinarične presežke Uroša Fakuča zdaj ne bo treba dlje kot do najbližjega Spara. Posebej za SPAR je pripravil dve različici SPAR PREMIUM raviolov iz pirinega testa – s staranim sirom Tolminec in tartufi. Ravioli so kuhani v le štirih minutah, jed pa ima dovolj okusa, da lahko zablesti že s preprosto omako. Seveda so lahko ravioli tudi priloga pečenkam, dobrim kosom zorjenega govejega mesa ali pečenemu piščancu. Vse izdelke chefa Fakuča lahko najdete tukaj, razkrijemo pa vam še, da je chef poskrbel za sladki zaključek vašega gurmanskega druženja. Pripravil je SPAR PREMIUM šefovo torto lešnik-cappuccino. Z okusno torto so v podjetju SPAR razveselili tudi zdravstvene delavce na covid oddelkih sedmih bolnišnic po Sloveniji. Berite naprej!

