Ste že preizkusili edino gorivo, ki mu zaupa in ga priporoča Ferrari?

Največ jih je na Štajerskem in v Prekmurju, zlasti v okolici večjih mest, kot so Maribor, Celje in Murska Sobota, ter na Primorskem. V okolici Ljubljane sta najbližnji Shellovi lokaciji na Brezovici in v Komendi, nedaleč od osrednjega slovenskega letališča. Shell, ki deluje v večini evropskih držav, ima v Sloveniji dolgoročne načrte, saj Slovenija velja za pomembno tranzitno državo, poleg tega je Shell v Sloveniji že več kot 30 let prisoten z dizelskim gorivom in avtomatskimi črpalkami za tovornjake. Shell je v svetu sinonim za kakovost, zlasti prepoznavna so njihova edinstvena goriva, ki jim zaupajo in jih priporočajo tudi tako prestižni igralci iz sveta avtomobilizma in motociklizma kot sta Ferrari in BMW. Ta kakovost je zdaj prvič na voljo tudi slovenskim voznikom.

Dejavnosti družbe Shell so številne in segajo od proizvodnje nafte in plina, kar vključuje tudi raziskovanje, razvoj, izkoriščanje in proizvodnjo ter distribucijo nafte in plina po vsem svetu, od rafiniranja in trgovine z gorivi, petrokemične industrije, pa do danes vsekakor zelo aktualnega razvoja alternativnih virov energije. Po svetu ima Shell že 55.000 električnih polnilnic, do leta 2030 jih načrtuje 200.000.

Z več kot 47.000 lokacijami na več kot 80-ih svetovnih trgih je Shell največji prodajalec mobilnosti na svetu in eden največjih trgovcev z eno blagovno znamko na svetu. Ima več lokacij kot McDonald's ali Starbucks ter več od vseh svojih konkurentov, tudi če bi nekatere med njimi združili. Na Shellovih lokacijah po svetu se vsak dan ustavi približno 33 milijonov kupcev, ali če povemo drugače – neverjetnih 12 milijard na leto. Na lestvici najbolj cenjenih blagovnih znamk za leto 2024, ki jo pripravlja vodilno svetovalno podjetje za vrednotenje blagovnih znamk na svetu Brand Finance, Shell zaseda visoko 23. mesto, najvišje med energetskimi družbami, njegova vrednost pa presega 50 milijard ameriških dolarjev; to je več, kot je vrednost blagovnih znamk, kot so Coca Cola, Nike ali Disney.

Prvo poletje školjke v Sloveniji

Marsikdo je v zadnjih mesecih tudi v Sloveniji opazil znamenito Shellovo školjko. Energetski velikan je namreč v manj kot 200 dneh v različnih slovenskih krajih pod blagovno znamko Shell odprl kar 39 bencinskih servisov, enega, na Framu, so imeli že pred tem. Najnovejši med njimi se nahaja v Žalcu, tik ob izvozu z avtoceste proti Mariboru. Pa tudi sicer največ Shellovih bencinskih servisov najdemo na Štajerskem in v Prekmurju, zlasti v okolici večjih mest, kot so Maribor, Celje in Murska Sobota, ter na Primorskem, v Kopru, Luciji in Izoli ter Sežani in Kozini, kjer je med strankami tudi veliko Italijanov.

In čeprav majhna Slovenija za veliki Shell predstavlja komaj en promil globalne mreže bencinskih in mobilnostnih centrov, so cilji Shella v Sloveniji velikopotezni. "Ko Shell pride na določen trg, tam ostane dolga leta," so bile besede izvršnega podpredsednika za sektor mobilnosti družbe Shell Istvana Kapitanya, ki je ob nedavnem uradnem odprtju novega trga skupaj s še drugimi vidnimi predstavniki globalne družbe obiskal Slovenijo in Shell pospremil na uspešno pot tudi v deželi pod Alpami.