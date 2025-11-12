Svetli način
Slovenija

Ste že 'preobuli' svoje jeklene konjičke?

Ljubljana, 12. 11. 2025 15.58 | Posodobljeno pred 1 uro

Javna agencija za varnost v prometu voznike opozarja, da se bliža 15. november, ko je na vozilih obvezna zimska oprema. Na skorajšnji začetek koledarske zime sicer opozarjajo že nizke jutranje temperature, zato je smiselno pnevmatike zamenjati čim prej.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah med 15. novembrom in 15. marcem ter v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, je na njem ledena ploskev ali poledica, opremljena s predpisano zimsko opremo.

Motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 ton, ter priklopna vozila, ki jih vlečejo, morajo biti opremljena z zimskimi pnevmatikami na vseh kolesih.

Kot so zapisali na Javni agenciji za varnost v prometu, vas bo vulkanizer opozoril na vsako tehnično ali konstrukcijsko pomanjkljivost vaše pnevmatike. To je lahko poškodovana karkasa, neenakomerno obrabljena tekalna površina, raztrganine ali druge fizične poškodbe, ki lahko sčasoma privedejo do eksplozije pnevmatike, predvsem zaradi dviga tlaka zaradi (pre)obremenitve.

Zimske pnevmatike imajo sicer izrazito krajšo zavorno pot na snegu oz. ledu, omogočajo boljše vodenje v zavojih in odzivnost, bistveno boljši oprijem na podlagi z manjšim tornim količnikom in zmanjšujejo možnosti splavanja (akvaplaninga).

Čas je za menjavo pnevmatik (slika je simbolična).
Čas je za menjavo pnevmatik (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Kot dodajajo na agenciji, zakon omogoča tistim, ki vozijo redko, da na vozilih pustijo letne pnevmatike, a le pod pogojem, da imajo v vozilu pripravljene verige ali enakovredne pripomočke oz. naprave za pogonsko os (in je profil pnevmatik globok vsaj 3 mm). Kar nekaj modelov platišč sicer namestitve verig ne omogoča.

Opozarjajo še, da je pri 1,6 milimetra, kolikor znaša minimum, pnevmatika že pri koncu življenja, zato naj jo vozniki v takšnem primeru zavržejo in kupijo nove.

"Če so v dobri kondiciji, pa je najbolje, da jih v skladiščenje predate vulkanizerju. Sicer pa naj, če je le mogoče, stojijo. Če so brez platišč, lahko tudi ležijo, vendar največ po dve v stolpcu," svetujejo. Hraniti jih je treba v suhem in temnem prostoru, nikoli na prepihu ali pri višjih temperaturah.

