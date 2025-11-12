Ste že 'preobuli' svoje jeklene konjičke?

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah med 15. novembrom in 15. marcem ter v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, je na njem ledena ploskev ali poledica, opremljena s predpisano zimsko opremo.

Motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 ton, ter priklopna vozila, ki jih vlečejo, morajo biti opremljena z zimskimi pnevmatikami na vseh kolesih.

Kot so zapisali na Javni agenciji za varnost v prometu, vas bo vulkanizer opozoril na vsako tehnično ali konstrukcijsko pomanjkljivost vaše pnevmatike. To je lahko poškodovana karkasa, neenakomerno obrabljena tekalna površina, raztrganine ali druge fizične poškodbe, ki lahko sčasoma privedejo do eksplozije pnevmatike, predvsem zaradi dviga tlaka zaradi (pre)obremenitve.

Zimske pnevmatike imajo sicer izrazito krajšo zavorno pot na snegu oz. ledu, omogočajo boljše vodenje v zavojih in odzivnost, bistveno boljši oprijem na podlagi z manjšim tornim količnikom in zmanjšujejo možnosti splavanja (akvaplaninga).