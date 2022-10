Ste že preverili stanje vašega akumulatorja?

Nizke temperature in vlaga

Ko se zunanja temperatura približuje ledišču, se to odraža tudi na stanju akumulatorja. Pri svinčenih akumulatorjih napetost povzroči elektro-kemijska reakcija med dvema kovinama in elektrolitom, ki nato poganja vse električne naprave v vozilu. Pri nizkih temperaturah se reakcija upočasni in posledično zmanjša zmogljivost akumulatorja. Prav tako pa se pri nizkih temperaturah olje zgosti in otežuje zagon pogonske gredi, kar je še dodaten razlog težav z akumulatorji. Nizke temperature pa niso edini razlog za težave. Pogosta deževna obdobja in megla v jesensko – zimskem času pospešujejo nastajanje plazečih tokov, dodatno obremenjujejo akumulator in pospešujejo njegovo praznjenje.

Večja poraba energije

V hladnih dneh je vožnja z avtomobilom ob vključenem gretju kabine in sedežev še prijetnejša. Ogrevanje zadnjega ali sprednjega stekla nadomesti strganje ledu, novejši modeli vozil so opremljeni z električnim pomikom stekel, marsikdo pa si med vožnjo polni še telefon ter posluša radio ali glasbo iz usb ključka. Večja poraba energije je odvisna tudi od tipa motorja; dizelski motorji za svoj zagon porabijo bistveno več. Vse navedeno pa dodatno slabi akumulator, ki po možnosti že pred zimo ni bil v dobrem stanju.

Starost akumulatorja

Posebna previdnost velja pri starejših ali rabljenih vozilih, kjer ne poznamo zgodovine menjave akumulatorja. Akumulatorji se starajo predvsem zaradi pospešenih kemičnih procesov ob visokih poletnih temperaturah in upočasnjenih ob nizkih temperaturah, ko se polnijo počasneje, zmogljivost pa je zmanjšana. V kolikor je akumulator v vozilu že dlje časa, se priporoča meritev stanja akumulatorja.

Prevožena razdalja