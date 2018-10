Ste že slišali za minimoto?

Matija Kodarin in njegov dedek Edi Žgavec, ki je tudi dečkov trener in mehanik.

Kot pravi Koglot, se največ motociklističnih navdušencev z minimotom ukvarja na Primorskem, v Vrtojbi pa so znani predvsem po tem, da šport radi približajo tudi mlajši populaciji – v kategoriji minimoto otroci pri njih trenutno dirka sedem otrok, najstarejši dirkač pa šteje 12 let.

V društvu pravijo, da se večina otrok, ki pri njih tekmuje, usede na motor že pri petih letih, kasneje pa so dobro pripravljeni za razmere cestnega prometa, saj dobijo osnove in pomembna znanja na urejenih poligonih. V letih, ko sta telesni razvoj in gibalna aktivnost izjemnega pomena, jim vadba z motocikli omogoča nabiranja novih izkušenj in hiter razvoj motoričnih sposobnosti. Otroci so v teh letih namreč najbolj dovzetni za pridobivanje novih znanj in sposobnosti. Z dirkanjem prvič izkusijo tudi občutek hitrosti. Povprečna hitrost, ki jo otroci dosegajo na poligonu je 80 km/h. A kot poudarja Koglot, otroke dobro poučijo o tem, kako se med vožnjo zavarovati, tudi v nepredvidljivih situacijah.

"Vsi športi so nevarni, verjetno je minimoto še najmanj, čeprav so hitrosti lahko zelo velike. A kot se spomnim, je bila do zdaj največja poškodba v Sloveniji zlomljena roka," sklene Koglot.