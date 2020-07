Stečaj Adrie Airways: na dražbi tudi uniforme pilotov in stevardes

Nadaljujejo se žalostne zgodbe po stečaju Adrie Airways – da bi zbral čim več denarja za poplačilo terjatev, stečajni upravitelj prodaja prav vse, kar je še karkoli vredno. Na dražbi so tako pristale tudi uniforme pilotov in stevardes, njihovi plašči in kovčki, celo oprema, s katero so potnikom na letalih stregli obroke. Naprodaj je več kot 100 umetniških del, pa tudi makete letal in blagovna znamka. Trenutno je v stečajnem spisu več kot 2.900 vlog s prijavami terjatev, priznanih jih je za dobrih 87 milijonov evrov.