Stečaj Mode Mi&Lan: opremo in zaloge prodali, nepremičnine še ne

Kot je spomnil Drago Dubrovski, je večina od 98 zaposlenih odpovedi prejela že januarja, štirje zaposleni v administraciji pa so zaradi potreb stečajnega postopka ostali v podjetju in so nadaljevali z delom. Doslej so v stečaju izpeljali nekaj ključnih postopkov, je dejal in pojasnil, da so se delavci prijavili na jamstveni sklad, iz katerega so prejeli izplačila v skupni višini približno 350.000 evrov.

Delavci po njegovih besedah še čakajo na poplačilo preostalih terjatev, ki bodo odvisne od uspešnosti prodaje nepremičnine. V primeru uspešne dražbe bo možno poplačati tudi nekatere druge upnike, med katerimi ima prednost ločitveni upnik Nova KBM.