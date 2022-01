Prodaja hišk v stečajno maso Primorja prinesla 7,7 milijona evrov

Včeraj se je uspešno končala serija dražb za počitniško naselje na Cresu v skupni izmeri 1622 kvadratnih metrov. Hišice so bile zgrajene med letoma 1978 in 1981, deset jih je bilo leta 2007 obnovljenih. Dražba skupaj 38 počitniških hišic v Stari Gavzi se je začela konec lanskega novembra in na spletu potekala vsako sredo.

Ta teden so prodali zadnjih pet hišic v počitniškem naselju in zanje iztržili dobrih 916.000 evrov. Skupno bo v stečajno maso samo od prodaje počitniških hišic steklo skoraj 7,7 milijona evrov, je navedel David Gajić iz Primorja, ki je vodil dražbe.