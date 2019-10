Stečajni upravitelj v Adrii Airways že začel z delom

Po danes prejetih informacijah stečajnega upravitelja Janeza Pustatičnika so pogodbe za najeta letala Adrie Airways že odpovedane. "V kolikor bi se izkazala realna možnost za nadaljevanje poslovanja morebitnega kakšnega dobičkonosnega dela, kar bi lahko povečalo stečajno maso, bomo predlog in možnosti ustrezno proučili in postopali skladno z določili zakona,"je dejal o možnostih za nadaljevanje opravljanja dejavnosti v Adrii Airways.

V tej fazi postopka sicer še ne more podajati ocene glede obsega in trajanja samega stečajnega postopka. "Natančneje bomo lahko podali realnejšo oceno v naslednjih tednih oz. najkasneje ob pripravi otvoritvenega poročila, ko bo znan tudi obseg prijavljenih terjatev, stečajna masa za poplačilo upnikov in podrobnejše stanje," je pojasnil.

Pri vodenju postopka mu bodo po potrebi pomagali razpoložljivi strokovnjaki Adrie, če bo potrebno, pa tudi ostali zunanji strokovnjaki.

Okrožno sodišče v Kranju je namreč v sredo na predlog poslovodstva družbe začelo stečaj Adrie Airways, ki je insolventna in nima več sredstev, da bi lahko najemala letala in poplačala zaposlene.

Vodstvo Adrie Airways je v ponedeljek sporočilo, da nimajo druge možnosti, kot da predlagajo stečaj podjetja in odpovejo vse polete. Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je že dalj časa soočala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja.