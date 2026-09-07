Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Štedilnik eksplodiral med kuhanjem, delci poškodovali občanko

Cerkno, 07. 09. 2026 15.46 pred 38 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Kuhanje

Med pripravljanjem hrane je v stanovanju v Cerknem prišlo do eksplozije kombiniranega štedilnika. Delci steklokeramične plošče so poškodovali občanko, ki je končala v oskrbi zdravnikov. Policija opozarja na varnost pri uporabi naprav.

S PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti danes ob 10.08 prejeli obvestilo o eksploziji kombiniranega štedilnika v večstanovanjskem objektu v Cerknem. Občanka je vklopila štedilnik, da bi pripravila hrano, nato pa je steklokeramična plošča eksplodirala.

Ob eksploziji so jo delci plošče poškodovali po različnih delih telesa in ji povzročili več manjših površinskih ureznin. Reševalci NMP ZD Idrija so jo zaradi lažjih poškodb odpeljali v Zdravstveni dom Idrija, kjer so ji oskrbeli rane.

Na kraju so poleg policistov in reševalcev posredovali tudi gasilci PGD Cerkno. Zavarovali so kraj dogodka, zaprli plinsko jeklenko, izklopili električno napeljavo in prezračili prostore.

Policisti Policijske postaje Idrija so o dogodku obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Na podlagi do zdaj zbranih ugotovitev je tuja krivda izključena. Policisti bodo o vseh ugotovitvah s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Plinski štedilnik
Plinski štedilnik
FOTO: Shutterstock

Policija ob tem opozarja na previdnost pri uporabi plinskih in električnih naprav. Te je treba uporabljati skladno z navodili proizvajalca ter skrbeti za njihovo redno vzdrževanje in brezhibno delovanje. Če opazimo poškodbe ali nepravilnosti pri delovanju, naprave ne uporabljajmo, temveč poskrbimo za strokovni pregled oziroma popravilo.

Pri plinskih napravah je pomembno tudi ustrezno prezračevanje prostorov in redno preverjanje plinskih napeljav. Če zaznamo vonj po plinu ali sumimo na njegovo uhajanje, je treba, če je to varno, zapreti dovod plina, ugasniti morebitni vir ognja, prezračiti prostor in se umakniti na varno. Pri tem ne smemo uporabljati električnih stikal ali drugih naprav, ki bi lahko povzročile iskro. O dogodku je treba obvestiti pristojne službe na številki 112.

Tudi električne naprave morajo biti tehnično brezhibne in ustrezno vzdrževane. Poškodovanih naprav, kablov, vtičev in drugih poškodovanih delov ne uporabljajmo, prav tako pa jih ne popravljajmo sami, če za to nismo ustrezno usposobljeni.

Cerkno eksplozija štedilnik policija

Odziv lastnikov na čipiranje mačk dober: čas je še do konca leta

24ur.com V hiši na območju Dornave odjeknila eksplozija, ena oseba poškodovana
24ur.com V Sij Metalu Ravne eksplodirala talina v peči
24ur.com Sredi noči odjeknile eksplozije: oropali bankomat v Ivančni Gorici
24ur.com V Celju nepridipravi poškodovali parkomat
24ur.com Vlomilca pretentala stanovalko, pregledala hišo in pobegnila
24ur.com Z delovnim strojem predrl jeklenko, v eksploziji se je lažje poškodoval
24ur.com Na Bledu voznica odvzela prednost peški in trčila vanjo
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
07. 09. 2026 16.14
??in zakaj lahko razmese plosco.samo to me zanima.
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
07. 09. 2026 16.21
Dyatlov, vodja izmene iz Černobila, za štedilnikom : )
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Priljubljena Slovenka je drugič postala mama: njen sin je dobil bratca
Priljubljena Slovenka je drugič postala mama: njen sin je dobil bratca
zadovoljna
Portal
Nekoč je veljala za eno najlepših Slovenk, danes živi daleč od Slovenije
V drzni oranžni obleki ukradla poglede v Benetkah
V drzni oranžni obleki ukradla poglede v Benetkah
Izgubil je 70 kilogramov, zdaj navdušuje v MasterChefu
Izgubil je 70 kilogramov, zdaj navdušuje v MasterChefu
Po letih se je vrnila v službo, njen novi šef pa je postal kar mož
Po letih se je vrnila v službo, njen novi šef pa je postal kar mož
vizita
Portal
''Za diagnozo sem izvedela dobre tri tedne po 45. rojstnem dnevu''
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
cekin
Portal
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
moskisvet
Portal
Družinska tragedija, v kateri je bil umora staršev obtožen njun sin
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo
Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
dominvrt
Portal
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Tudi vi česen shranjujete narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Tudi vi česen shranjujete narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929