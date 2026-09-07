Štedilnik eksplodiral med kuhanjem, delci poškodovali občanko

S PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti danes ob 10.08 prejeli obvestilo o eksploziji kombiniranega štedilnika v večstanovanjskem objektu v Cerknem. Občanka je vklopila štedilnik, da bi pripravila hrano, nato pa je steklokeramična plošča eksplodirala.
Ob eksploziji so jo delci plošče poškodovali po različnih delih telesa in ji povzročili več manjših površinskih ureznin. Reševalci NMP ZD Idrija so jo zaradi lažjih poškodb odpeljali v Zdravstveni dom Idrija, kjer so ji oskrbeli rane.
Na kraju so poleg policistov in reševalcev posredovali tudi gasilci PGD Cerkno. Zavarovali so kraj dogodka, zaprli plinsko jeklenko, izklopili električno napeljavo in prezračili prostore.
Policisti Policijske postaje Idrija so o dogodku obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Na podlagi do zdaj zbranih ugotovitev je tuja krivda izključena. Policisti bodo o vseh ugotovitvah s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
Policija ob tem opozarja na previdnost pri uporabi plinskih in električnih naprav. Te je treba uporabljati skladno z navodili proizvajalca ter skrbeti za njihovo redno vzdrževanje in brezhibno delovanje. Če opazimo poškodbe ali nepravilnosti pri delovanju, naprave ne uporabljajmo, temveč poskrbimo za strokovni pregled oziroma popravilo.
Pri plinskih napravah je pomembno tudi ustrezno prezračevanje prostorov in redno preverjanje plinskih napeljav. Če zaznamo vonj po plinu ali sumimo na njegovo uhajanje, je treba, če je to varno, zapreti dovod plina, ugasniti morebitni vir ognja, prezračiti prostor in se umakniti na varno. Pri tem ne smemo uporabljati električnih stikal ali drugih naprav, ki bi lahko povzročile iskro. O dogodku je treba obvestiti pristojne službe na številki 112.
Tudi električne naprave morajo biti tehnično brezhibne in ustrezno vzdrževane. Poškodovanih naprav, kablov, vtičev in drugih poškodovanih delov ne uporabljajmo, prav tako pa jih ne popravljajmo sami, če za to nismo ustrezno usposobljeni.
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