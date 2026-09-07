Štedilnik eksplodiral med kuhanjem, delci poškodovali občanko

S PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti danes ob 10.08 prejeli obvestilo o eksploziji kombiniranega štedilnika v večstanovanjskem objektu v Cerknem. Občanka je vklopila štedilnik, da bi pripravila hrano, nato pa je steklokeramična plošča eksplodirala.

Ob eksploziji so jo delci plošče poškodovali po različnih delih telesa in ji povzročili več manjših površinskih ureznin. Reševalci NMP ZD Idrija so jo zaradi lažjih poškodb odpeljali v Zdravstveni dom Idrija, kjer so ji oskrbeli rane.

Na kraju so poleg policistov in reševalcev posredovali tudi gasilci PGD Cerkno. Zavarovali so kraj dogodka, zaprli plinsko jeklenko, izklopili električno napeljavo in prezračili prostore.

Policisti Policijske postaje Idrija so o dogodku obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Na podlagi do zdaj zbranih ugotovitev je tuja krivda izključena. Policisti bodo o vseh ugotovitvah s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.