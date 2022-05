Golob za Studio City: Naš naslednji cilj je zmaga na lokalnih volitvah

Golob je povedal, da si v Gibanju Svoboda želijo narediti močno levosredinsko vlado, zato k sodelovanju vabijo tudi stranki LMŠ in SAB. S tovrstnim povezovanjem računajo tudi na zmago na jesenskih lokalnih volitvah.

Povedal je tudi, da pripravljajo zakon o popravi škodljivih ukrepov Janševe vlade. Pri tem se je dotaknil predvsem kadrovanja. "Striktno in dosledno moramo začeti ugotavljati strokovnost in podkovanost vseh kadrov v državi," je dejal in pri tem ni izključil niti tistih, ki so na svoje položaje prišli že v časih pred sedanjo vlado. "Ljudi bomo izbirali po njihovi stroki in ne strankarskih izkaznicah, to je predpogoj!"

V primeru, da bo predsednik Borut Pahor odobril razdelitev 15 veleposlaniških mest, ki naj bi si jih razdelili sodelavci Janeza Janše, bodo po Golobovih besedah v stranki sprožili postopke za menjave, o čemer so predsednika že obvestili. "Pričakujemo njegovo razumevanje tega, da vlada ne more izvajati zunanje politike z veleposlaniki, ki bi se temu upirali," je dejal Golob. Meni, da je to popolnoma legitimna poteza, ki jo lahko izvede katerakoli vlada.