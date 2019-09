Štefanec: politiki pri nas ne sprejemajo odgovornosti

"Naš pravni red ne določa nobenih možnosti, kakršnihkoli sankcij ali ukrepov, kar je nezdravo in v posmeh pravni državi,"je v oddaji 24UR ZVEČER povedal predsednik komisije Boris Štefanec . "Nekaj je treba narediti in komisija ne more ostati mirna in tiho, ko se z njeno odločbo ne zgodi nič. Da je njena odločba pesek v veter." Kot je povedala, so se na komisiji odločili, da DZ in ministrstvu za javno upravo, ki so kvalificirani predlagatelji morebitne spremembe zakona, predlagajo sprejetje zakona, ki bi omogočal odpoklic fukncionarjev.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri obravnavi posameznih primerov kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovila, da slovenski pravni red ne predvideva učinkovitega mehanizma sankcioniranja nekaterih izvoljenih nosilcev javne funkcije v primeru nezakonitega oziroma neitegritetnega ravnanja. Gre za poslance, državne svetnike, občinske svetnike in župane.

Licemerstvo politike

Štefanec poudarja, da bi do odpoklica župana, moralo priti, če je župan obremenjen s pravnomočno odločitvijo, tudi Komisije za preprečevanje korupcije. Poudaril je, da politiki radi govorijo o ničelni toleranci do korupcije. "A kako ničelna toleranca, če se potem ne zgodi nič?"Ob takšnih ugotovitvah posameznih državnih organov, sodišč, inšpekcijskih služb in tudi KPK, bi se moral tak župan storiti politične korake, meni predsednik komisije. "Vendar pri nas politična kultura še niti približno ni tako daleč, da bi politiki, ki so bili obremenjeni z nekimi ugotovitvami, sami odstopili."

Na kakšen način bi lahko prišlo do odpoklica? Štefanec je povedal, da je bil prejšnjemu sklicu državnega zbora predlagan zakon, ki je predvideval možnost, da 10 odstotkov volivcev iz volilnega telesa, ki je župana volilo, glasuje o začetku odpoklica. "Nato se izvede referendum v tem okolju. Pogoj za odstavitev župana je, da vsaj 50 odstotkov plus 1 volivec glasujejo za odpoklic."

Jankovićev obisk v Moskvi žali Slovence in državni protokol

Štefanec je tudi ogorčen zaradi dogodkov v povezavi z odhodom slovenske delegacije v Moskvo. "Ne vem, v kakšnem odnosu sta, vendar, da predsednik vlade stoji za županom, ki podpisuje nek dokument. To žali Slovence in slovenski protokol."

Glede odpisa dolgov družine Janković, je Boris Štefanec povedal, da gre za problem, zaradi katerega bi se vlada morala oglasiti. Ob tem je izpostavil besede finančnega ministra Andreja Bertonclja, ki je povedal, da na seji vlade o tem niso govorili.

"Demokracija je predvsem odgovornost, in če politik zazna, da je na krivih poteh, da je ravnal narobe, bi njegova kultura in demokratična odgovornost zahtevalI, da sam pri sebi oceni, da je ravnal narobe. Takrat mora odgovornost sprejeti in odstopiti. To je najbolj transparenten način, a pri nas tega ni," je povedal Štefanec in napovedal, da bodo stopnjevali prizadevanja za uveljavitev učinkovitega mehanizma sankcioniranja izvoljenih nosilcev na javnih funkcijah.