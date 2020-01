Štefanec v pismu Pahorju dvomi o objektivnosti komisije za izbiro novega šefa KPK

Izbirna komisija je pred tremi tedni predsedniku republike Borutu Pahorju kot primerne za imenovanje za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) predlagala Tino Brecelj, Uroša Novaka, Janeza Pogorelca in Roberta Šumija, med predlaganimi pa se ni zašel dosedanji predsednik KPKBoris Štefanec. Izbirna komisija je svojo odločitev sprejela soglasno, je takrat zagotovil predsednik komisije Janez Stare.

Štefanec: Stare in Brecelj sta pristranska člana izbirne komisije

Štefanec, ki se z izbiro komisije ne strinja, je bil 13. januarja pri Pahorju na pogovoru, na katerem sta govorila o sestavi izbirne komisije. Tri dni kasneje mu je poslal še pismo, v njem pa izrazil dvom,"ali je postopek pred izbirno komisijo potekal v skladu z najvišjimi standardi objektivnosti in transparentnosti ter etike in integritete in ali so bili vsi kandidati v tem postopku enakopravno obravnavani."