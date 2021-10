Tako kot bi moral notranji minister Aleš Hojs prijaviti vedenje o tem posnetku, bi moral tudi minister Andrej Vizjak , če pozna pritiske nanj in nezakonito ravnanje domnevne 'smetarske mafije', to prijaviti. Smetarska mafija se je pojavila šele zdaj, ko so se pojavili njegovi prsti v marmeladi.

'Če je Hojs vedel za te posnetek, bi to moral prijaviti'

Ravnanje ministra Hojsa meče slabo luč na celotno vladno ekipo, predvsem pa nanj. Kazenski zakonik jasno pravi, da mora vsaka uradna oseba prijaviti takšno kaznivo dejanje. Če je Hojs vedel za te posnetke, bi moral to prijaviti. Tisti, ki ve za nekaj takega, pa tega ne prijavi, tudi naredi kaznivo dejanje, je jasen Boris Štefanec.

V tem primeru je šlo vse narobe, je ocenil: "Minister si ne more privoščiti na tak način posegati v neka razmerja, o katerih govorimo v okviru korporativnega upravljanja nekih podjetij. Sam minister ne sme solastniku govoriti o tem, kaj mu bo uredil. To je v nasprotju z vsemi predpisi, ki urejajo korporativno upravljanje. Očitno govorimo tudi o neintegritetnem ravnanju, lobističnih stikih, ki niso bili prijavljeni. Lahko bi govorili tudi o korupciji. Minister sicer pravi, da se ni nič od tega zgodilo, a tudi poskusi takšnega ravnanja so kaznivi, neetični," pravi Štefanec.

"Slovenci si ne zaslužimo, da imamo takšno oblast." Za zgled je postavil Avstrijo, kjer je predsednik vlade odstopil in bo zdaj dokazoval, da ni kriv in odgovoren. Po njegovem mnenju bi isto morali ravnati naši ministri, ki bi tako zadržali kredibilnost v javnosti, ki pa so jo zdaj po njegovem mnenju izgubili.

"Ministri se tako oklepajo svojih stolčkov, posledično se vlada oklepa vladanja, s tem pa mečejo zelo slabo luč na demokratični sistem, ki ga v Sloveniji imamo. Govorimo o vladavini prava o intergriteti, s tem obnašanjem pa vse to izničijo," je še povedal.