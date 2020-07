Stekel izlov rib iz ogroženega Dvojnega jezera

Zavod za ribištvo je začel z izlovom rib iz Dvojnega triglavskega jezera, ki jih je pred skoraj 30 leti vanj vnesel človek, zaradi česar je jezero začelo gniti. Minuli teden so tako izlovili za okoli 25 kilogramov pisancev in zlatovčic. Pristojni načrtujejo tudi nadgradnjo in optimizacijo čistilne naprave, da bo vpliv Koče pri Triglavskih jezerih na jezero čim manjši.

Človek je leta 1991 v Dvojno jezero iz nevednosti naselil jezersko zlatovčico. Ni se zavedal, kakšno škodo lahko povzroči. Pred nekaj leti je vnesel še pisance, ki jih je Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) v jezeru potrdil leta 2017. "Predvidevamo, da so jih prinesli ljudje – nekdo, ki je prišel lovit zlatovčice, saj je splošno znano, da se s pisanci da loviti zlatovčice. Verjetno so jim po lovu pisanci ostali in so rekli: zakaj bi jih nosili nazaj v dolino, saj so lepe ribe, dajmo jih spustiti," nam je že pred dobrim mesecem povedal Miha Ivanc z Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS).

icon-expand Alge dušijo Dvojno jezero. FOTO: Stane Klemenc

Ribe so v visokogorskem jezeru porušile naravno ravnovesje občutljivega ekosistema, saj so začele pleniti plankton. Iztrebile so dve planktonski vrsti. Planktonski rakci so imeli v alpskem biseru sicer pomembno vlogo. Prehranjevali so se z algami in tako preprečili, da se niso razrasle. Ribe so torej povzročile nenadzorovano razmnožitev vodnih rastlin, je že pred časom pojasnil biolog Anton Brancelj z Nacionalnega inštituta za biologijo.

Iz jezera potegnili približno 25 kilogramov pisancev in zlatovčic Razen posamičnih poskusov biologov in ribičev doslej prave sanacije jezera še ni bilo. Poskušali so jih izloviti v letih 1999 in 2000, a takrat zaradi pomanjkanja finančnih sredstev izlova niso izpeljali do konca. Stanje jezera se odtlej vztrajno poslabšuje. Zdaj se je s projektom VrH Julijcev pokazala priložnost, da akcijo izvedejo temeljito. Pri tem se zgledujejo po primerih izlova rib iz visokogorskih jezer v Italiji. Izlov poteka že od 18. junija. Prejšnji teden so ribiči ZZRS iz jezera potegnili približno 25 kilogramov pisancev in zlatovčic. Ribe so ob izlovu usmrtili in jih odpeljali v dolino na nadaljnje raziskave. Hkrati izvajajo tudi raziskave na jezeru. Merijo temperaturo vode, prevodnost, nasičenost s kisikom in druge parametre. Obiskovalce opozarjajo, da v jezeru niso dovoljeni kopanje, hranjenje rib in ribolov, v času dela z elektriko pa je prepovedano tudi približevanje vodi.

icon-expand Ribi zlatovčica in pisanec. FOTO: arhiv ZZRS

Najprej izlov pisanca, nato zlatovčice Kot je pojasnil Ivanc, je pisanec glede na izkušnje iz tujine, precej večja nadloga kot jezerska zlatovčica. Lahko se namreč zelo namnoži, kar za jezero pomeni še drastično slabšanje stanja. Zato se ZZRS izlova rib loteva v dveh fazah. Letos se osredotoča na lov pisanca, ki ga lovi z mrežastimi pastmi, položenimi v jezero, pa tudi z drugimi metodami, med drugim z elektroizlovom. V drugi fazi - v letih 2021 in 2022 - se bodo ribiči nato posvetili zlatovčicam. Pričakujejo, da bodo z intenzivnim lovom popolnoma odstranili ribe iz jezera v treh letih. K bohotnemu razrastu alg sicer prispevajo tudi drugi dejavniki, vendar je za izboljšanje stanja jezera nujna odstranitev rib, saj bo le tako ekosistem dobil priložnost, da se približa naravnemu stanju, so prepričani strokovnjaki, ki sodelujejo pri projektu VrH Julijcev - izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP.

icon-expand Kogol, ribja past v Dvojnem triglavskem jezeru. FOTO: arhiv ZZRS