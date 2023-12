Stekel je odvoz nevarnega mulja s Koroške

Za zdaj je predviden odvoz okoli 1700 ton mulja, ki je večinoma naplavljen na lokaciji pri Gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici. Odvoz te količine bo po napovedih potekal mesec dni.

Za ta odvoz bo država odštela 500.000 evrov

Za ta odvoz bo država plačala do 500.000 evrov, kolikor je trenutno na voljo v proračunu. To verjetno ne bo zadostovalo za odvoz vsega mulja - koliko ga je, so sicer lahko le v grobem ocenili - in pričakovati je, da bo za odvoz preostanka izveden nov javni razpis, je prejšnji teden v Ljubljani povedala generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tanja Bolte.

Na ministrstvu pa so danes pojasnili še, da bodo po odvozu nevarnega mulja ponovno pregledali preostanek nenevarnega in nevarnega mulja na terenu in pripravili v skladu z zakonom o javnem naročanju razpise za preostali del.