Stekel postopek za razrešitev Pečana, a se je zataknilo pri vročanju

Je nekdanji predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan, ki sedaj vodi kočevsko gimnazijo in srednjo šolo, res prestopil mejo sprejemljivega in dijake nagovoril tako neprimerno, da bi ga morali zaradi tega razrešiti s položaja? S temi očitki se svet zavoda ukvarja že od oktobra, pred dnevi pa so, da bi Pečanu vročili sklep o začetku postopka razrešitve, najeli celo detektiva. A brez uspeha. Pečan sicer pravi, da bi mu lahko sklep poslali po pošti.

OGLAS

Predsednik sveta edine kočevske srednje šole razlaga, da je na njihovo mizo prišlo več prijav dijakov, staršev in tudi zaposlenih. Skupni imenovalec pa nagovor javnosti dobro poznanega ravnatelja Gregorja Pečana dijakom drugega, tretjega in četrtega letnika ob začetku šolskega leta. Neuradno naj bi se ravnatelj do dijakov obnašal nespoštljivo, jih žalil, poniževal ter izrekel več posmehljivih in neprimernih komentarjev o vzgoji njihovih staršev. Poleg tega naj bi uvedel spremembe pri ocenjevanju dijakov, ki so zaradi bolezni odsotni pri pisanju testov.

Kot je pred časom poročal Dnevnik, je Pečan z novimi pravili ukinil možnost ponavljanja testov in izboljšanja ocen. Ta "drugi rok" je bil posebnost kočevske šole, uvedli pa so ga pred desetletjem. A Pečan je ugotovil, da so dijaki to izkoriščali: številni naj bi prvič prišli le preverit, kakšen je test, medtem ko so drugi pač manjkali, številni tudi z opravičilom staršev. Ti zdaj trdijo – tako piše Dnevnik – da bi to lahko vplivalo na težje pridobivanje dobrih ocen, od katerih je odvisen splošni uspeh. Ravnatelju sicer očitajo tudi neprimerne besede med uvodnim nagovorom, ki naj bi ga začel brez pozdrava, med njim pa dijake označil za samorastnike in dejal, da se mu "smilijo starši, ki cele dneve delajo, pa so vzgojili tako bolne otroke".