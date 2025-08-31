Svetli način
Slovenija

Stekel promet na območju šentviškega predora, odprta Linhartova cesta

Ljubljana, 31. 08. 2025 14.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
24

Promet na območju predora Šentvid je po skoraj desetih mesecih znova v celoti stekel. Odprti so štirje priključki predora na Celovško cesto, rekonstruirana ljubljanska vpadnica na območju pa je normalno prevozna. Po skoraj dveh letih pa so v Ljubljani odprli tudi v celoti prenovljeno Linhartovo cesto. Promet so sprostili še po zadnjem odseku med Topniško ulico in krožiščem Žale. Se pa tam dela zdaj selijo na vzhodni del krožišča. Vse do 22. septembra bo zato ta del krožišča zaprt, tako kot tudi Flajšmanova ulica do Davčne ulice in Pokopališka ulica do Žalske ulice.

Odprti so štirje priključki predora Šentvid na Celovško cesto.
Odprti so štirje priključki predora Šentvid na Celovško cesto. FOTO: Damjan Žibert

Promet z motornimi vozili na območju avtocestnega predora Šentvid v Ljubljani je danes po skoraj desetih mesecih spet stekel normalno. Odprti so dokončno urejeni štirje priključki predora na Celovško cesto, rekonstruirana ljubljanska vpadnica na območju pa je normalno prevozna. Ob tem so zadovoljni v vladi, na Darsu in v Mestni občini Ljubljana (MOL).

Odprtje Celovške ceste
Odprtje Celovške ceste FOTO: Damjan Žibert

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil po nemalo zapletih odprt poleti 2008, a sta do nedavnega v njegovem sklopu še vedno manjkala izvoz iz predora na Celovško cesto proti središču Ljubljane in dokončna izpeljava uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.

Po dolgoletnih zapletih je Dars leta 2023 vendarle uspel pridobiti gradbeno dovoljenje za poseg, lani jeseni pa so nato stekla gradbena dela za dokončanje kompleksa priključkov, ki jih je spremljala tudi celovita prenova in razširitev Celovške ceste in križišč s sosednjimi ulicami ter spremljajoče infrastrukture pri predoru.

Zaradi tega je bil promet na območju oviran, še posebej od letošnje pomladi, ko je prihajalo tudi do dolgih zastojev na vstopu v prestolnico iz smeri Gorenjske.

Z današnjim dnem je promet z motornimi vozili spet stekel normalno, bo pa treba v sklopu širšega infrastrukturnega posega urediti še kolesarske steze in pločnike, kar pristojni načrtujejo do konca oktobra.

Sprostitev motornega prometa so obeležili tudi s posebnim dogodkom. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da gre za veliko in pomembno naložbo, ki so jo ljudje čakali več kot 15 let. Naštela je vse posege na območju in spomnila, da je bilo prenovljene skoraj kilometer Celovške ceste pa tudi del Gunceljske ceste. Zahvalila se je vsem sodelujočim pri projektu, še posebej pa delavcem, ki so v zadnjih tednih in mesecih učinkovito izvajali dela, tudi takrat, ko je bilo zelo vroče.

Skupna vrednost vseh del, tako dokončanja priključkov predora kot ostale prometne infrastrukture je bila malenkost manj kot 12 milijonov evrov, od tega je država prispevala nekaj manj kot milijon evrov, ostalo pa Dars.

Odprtje Celovške ceste
Odprtje Celovške ceste FOTO: Damjan Žibert

Predsednik Darsove uprave Andrej Ribič je povedal, da je šlo pri dokončanju priključkov šentviškega predora za pomemben in tudi zelo zahteven projekt, ki pa so ga končali v predvidenem roku, torej do prvega šolskega dneva. Dokončan sistem priključkov bo zelo razbremenil severno ljubljansko obvoznico, je dejal. Zahvalil se je vsem voznikom za potrpljenje v zadnjih mesecih pri vstopanju in izstopanju iz Ljubljane.

Prepričan je, da bo takšnih spodbudnih dogodkov na avtocestnem omrežju v naslednjih mesecih še kar nekaj. Že jutri bo tako Dars z novim režimom sprostil promet v okviru prenove štajerske ceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, saj so glavna dela v tem prvem sklopu projekta zaključili predčasno. S tem bodo razbremenili prometne tokove med Štajersko in osrednjo Slovenijo, saj je na tem odseku v zadnjih tednih prihajalo do izjemno dolgih zastojev.

Odprtje Celovške ceste
Odprtje Celovške ceste FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem povedal, da je projekt v Šentvidu dober primer sodelovanja z državo in da za razliko od leta 2008 danes dokončan kompleks predora odpirajo brez afer in nezgod (ob odprtju predora je namreč prišlo do padca protipožarnega ometa).

V prestolnici sicer trenutno poteka vrsta infrastrukturnih projektov in Janković je opozoril, da brez gneče ob takšnem številu del preprosto ne gre.

Ob odprtju prenovljene Linhartove ceste v Ljubljani spremembe prometa v krožišču Žale

Zaključek še enega od projektov so prav tako obeležili danes. Po skoraj dveh letih temeljite fazne rekonstrukcije med križiščem z Dunajsko cesto in krožiščem Žale so namreč odprli še zadnji odsek v celoti prenovljene Linhartove ceste, prav tako v prisotnosti ministrice Bratuškove.

Medtem se nadaljuje celovita prenova tega krožišča, dela se selijo na vzhodni del. Zaradi tega se spreminja prometna ureditev.

Prenova Linhartove ceste, ki poteka med Dunajsko cesto in krožiščem Žale, je stekla oktobra 2023 in se danes tako končuje po skoraj dveh letih. Vzdolž celotne ceste so na novo urejene kolesarske steze in pločniki, izpeljana je bila dodatna ozelenitev z novimi drevesi, obstoječa so presadili v Šmartinski park ob pokopališče Žale. Prenovili so tudi kanalizacijo, vodovod, vročevod, cestno razsvetljavo in semaforizacijo. Preuredili so križišča z Dunajsko, Železno, Neubergerjevo in Topniško cesto, uredili so tudi novo križišče z Valjhunovo ulico.

Kot nadaljevanje prenove prometne infrastrukture na širšem območju osrednje ljubljanske železniške postaje pa je na območju pred tedni stekla tudi celovita rekonstrukcija krožišča Žale in spremljajočih cest – Pokopališke in Flajšmanove ulice.

Vzhodni del krožišča pa naj bi obnovili do 1. novembra. Nato bodo začeli prenovo Pokopališke in Flajšmanove ulice, ki bosta v tem času popolnoma zaprti. Nato bo v sklopu projekta sledila še prenova Pokopališke in Flajšmanove ulice do križišča s Šmartinsko cesto. Pokopališka in Flajšmanova bosta v tem času popolnoma zaprti.

Z zaključkom prenove Linhartove ceste so danes odprli prenovljeni zahodni del krožišča, tako da je mogoč dvosmerni promet s Štajerske na Linhartovo cesto. S Savske ceste pa promet na Štajersko cesto poteka enosmerno v smeri rondoja Tomačevo. Zdaj se dela selijo na vzhodni del krožišča. Od danes do predvidoma 22. septembra bo zato vzhodni del krožišča zaprt, tako kot tudi Flajšmanova ulica do Davčne ulice in Pokopališka ulica do Žalske ulice.

V celoti odprt tudi nov most v Zgornjih Stranjah

Bratuškova se je medtem danes zapeljala še nekoliko severno od Ljubljane, saj je v Zgornjih Stranjah na regionalni cesti med Kamnikom in Stahovico obeležila odprtje novega mostu čez Kamniško Bistrico v celoti. Junija je namreč tam promet stekel po polovici mostu, saj je bilo treba izvesti še nekaj del na območju.

Most v Zgornjih Stranjah je prvi od treh novih mostov na mestu starih, ki jih je v katastrofalnih avgustovskih poplavah pred dvema letoma odnesla podivjana Kamniška Bistrica. Za gradnjo novega mostu v Viru pri Domžalah je izvajalec že izbran, za tistega na zasavski regionalki v Dolu pri Ljubljani pa izvajalca direkcija za infrastrukturo še izbira.

odprtje predor Šentvid cesta Linhartova promet Ljubljana
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Artechh
31. 08. 2025 16.08
Kolk dni je bil zaprt samo zato da se je šivilja prišla slikat?
ODGOVORI
0 0
devote
31. 08. 2025 16.03
+0
celotna celovska bi morala bit 6 pasovnica..
ODGOVORI
1 1
ZIPPO
31. 08. 2025 15.44
Celoten odsek je dobro urejen. Problem bo, ko bodo vozniki iz smeri Medvod pri Lidlu ko se cesta razširi, bi morali takoj pospeševati in se razporediti, a jih bo večina se držala desnega pasu, nepospeševala in s tem delala zastoje, kot vedno to počnejo nesposobni vozniki in teh ni malo.
ODGOVORI
0 0
1butnskala
31. 08. 2025 15.42
+1
No pa majo futr za pred volitvami
ODGOVORI
1 0
Artechh
31. 08. 2025 16.09
Kdor nasede je prav za njih ja...
ODGOVORI
0 0
HALAcR7
31. 08. 2025 15.41
+3
po 15 letih vsa čast
ODGOVORI
4 1
Aleksei Kaar
31. 08. 2025 15.35
Mene zanima kter majstr je odobril tak rondo? Namesto da bi ga razsirili, so ga zmanjsali. Obup!!!
ODGOVORI
0 0
štrekeljc
31. 08. 2025 15.33
+1
Dve stvari: 1. Slovenec bi napisal ODPRTJE in ne OTVORITEV in 2. dopoldan ob 11. uri Celovška ob telovadnici OŠ Franca Rozmana še ni bila asfaltirana!
ODGOVORI
1 0
ZIPPO
31. 08. 2025 15.40
Ja ta del Celovške je šalabajzerstvo in tako bo ostalo, ker jim je zmanjkalo časa...
ODGOVORI
0 0
Sulica 81
31. 08. 2025 16.11
bojo pogrunral da so pozabli kaki kabel polozit ali pa ne bo dobr naklon za padavinsko vodo😉
ODGOVORI
0 0
BBcc
31. 08. 2025 15.31
Vlada, ki ne dela. Kaj so še le naredile vlade, ki so delale npr. Prejšnja?😅
ODGOVORI
0 0
slim386
31. 08. 2025 16.08
Manj kot nič
ODGOVORI
0 0
traparija
31. 08. 2025 15.31
+1
to je še zapuščina zokitovega prijatla, de, zidarja, ki storitve ni opravil, denar pa pokradel. da ne bote tok navdušene, ovčke. dvakrat ste preplačali.
ODGOVORI
1 0
natas999
31. 08. 2025 15.24
+0
spet se samo smejijo in hvalijo bomo videli koliko časa jim je še ostalo(zelo malo)l
ODGOVORI
1 1
Perovskia
31. 08. 2025 15.27
+1
Kokr je folka na sociali in v dobrih sluzbah JU ko pa se da se 180mio v nevladne, mi je jasno zakaj levi levnuharji zmagujejo
ODGOVORI
1 0
AleksanderS
31. 08. 2025 15.21
+2
Foto ternini za insta
ODGOVORI
2 0
devote
31. 08. 2025 15.15
+1
vse zapore cest se cudezno odpirajo... potem pa se poroka 6.9. ne padamo na te bleferske fore. ..
ODGOVORI
2 1
Glotar
31. 08. 2025 15.14
+4
nič posebnega...en mali, brezvezni priključek so packali skor 1 leto in 1km linhartove ceste prenavljali 2 leti...sramota.. in polso še ful ponosni, ker jim je ratalo odpret do prvega septembra phaha...komunjare šalabajzarske nesposobne...
ODGOVORI
7 3
BroNo1
31. 08. 2025 15.13
+0
Spet so nas nate.gnili, kwa je z Linhartovo?? A jeste po cm asfalta. Rondo Žale kao do 30.8., zdaj do novembra?! Nas mal vlečete?? Dunajska, to bo še veselica?!
ODGOVORI
3 3
Important notice
31. 08. 2025 15.12
-1
Pred odprtjem bi lahko vsaj pospravili vse znake. Tako pa izgleda, kot da so nekaj naredili na pol. So ali niso?
ODGOVORI
2 3
Glotar
31. 08. 2025 15.06
+2
važn da majo levi klovni fotoshooting...
ODGOVORI
6 4
Ricola Swiss
31. 08. 2025 15.03
+6
Tole za Linhartovo pa je podvig za Ginessovo knjigo 2 leti za 2 km ceste! 🤣🤣
ODGOVORI
9 3
ISSN 1581-3711
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane