Stekel stečaj Adrie Airways

Zadnji rok za prijavo terjatev 3. januar 2020

Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku je 3. januar 2020, je razvidno iz današnje objave okrožnega sodišča na spletni strani Ajpesa.

Vodstvo Adrie Airways je v ponedeljek sporočilo, da morajo zaradi insolventnosti družbe in v skladu z zakonskimi določbam zaradi položaja, v kakršnem se je Adria znašla, predlagati stečaj podjetja.

Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je že dalj časa spopadala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja.

Po 58 letih delovanja so ob začetku stečajnega postopka za letalsko družbo Adria Airways, ki ima 558 zaposlenih, večinoma ostali le še dolgovi. Vsa letala, ki jih je imela v lasti, je prodala, del dolgov za dobavo kerozina je poplačala s hangarjem. Letalska družba, ki je bila do 2016 v državni lasti, zaposlenim dolguje tudi del avgustovskih plač.

Adria Airways še vedno ni javno objavila poslovnega poročila za lansko leto, iz dokumenta, ki so ga pridobile Finance, pa je razvidno, da so dolgoročne obveznosti družbe konec lanskega leta dosegle 21,5 milijona evrov, kratkoročne pa 54,6 milijona evrov.

Tako so ob koncu leta 2018 skupne obveznosti Adrie dosegle že nekaj manj kot 70 milijonov evrov, do zdaj pa so se po neuradnih informacijah povečale že na okoli 90 milijonov.

Po stečaju med premoženjem Adrie Airways izstopajo njeni sloti – pravice za zakup prostora na letališčih za vzletanje in pristajanje ob določenih urah, v njeni lasti je tudi še letalska šola.

Vsi deležniki zdaj mrzlično iščejo rešitve za nastali položaj

Fraport Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, medtem išče rešitve za nastali položaj, reorganizirajo se cestni prevozniki, spremembe beležijo Slovenske železnice. Med dvema ukrepoma še vedno izbira tudi koalicija.

V Fraportu Slovenija so že intenzivirali stike s prevozniki, ki so najverjetnejši kandidati za to, da zapolnijo vrzel. Za ključne linije računajo, da bodo vzpostavljene do konca leta, primerljiva mreža letov pa naj bi bila vzpostavljena v letu in pol.