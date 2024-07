Izmenjava zapornikov? Med njimi tudi ruska vohuna iz Slovenije

Ruska vohuna, ki sta se v Sloveniji predstavljala kot argentinska državljana, sta v tajnem sojenju pred okrožnim sodiščem v Ljubljani priznala krivdo. Vendar pa kazni ne bosta prestajala v Sloveniji, saj bosta po naših informacijah del večje izmenjave zapornikov, ujetnikov in vohunov med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorusijo, ki naj bi stekla jutri. Slovenija je tako postala pomemben člen te velike akcije.

OGLAS

Slovenska policija je v navzočnosti Sove 5. decembra 2022 v ljubljanskih Črnučah aretirala ruska vohuna Ano Valerevno Dulcevo in Artema Viktoroviča Dulceva, ki sta se izdajala za argentinska državljana Ludwiga Gischa in Mario Roso Mayer Munos. Že vse od takrat sta v priporu, ona na Igu, on na Povšetovi. Po informacijah portala N1 sta na zaslišanjih ves čas molčala, za kar sta kot ilegalca ruske obveščevalne službe SVR tudi usposobljena.

Zapor FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot smo že večkrat poročali, so ilegalci tisti vohuni, ki se leta urijo v Rusiji, nato pa se svoji družini v domovini povsem odpovejo in se preselijo v tujino, običajno z lažno, vohunsko družino. Ruska vohuna v Sloveniji sta imela tudi dva otroka, za krinko pa sta imela tudi računalniško podjetje in spletno umetniško galerijo s pisarno na Parmovi ulici v Ljubljani. Podatke pridobivajo predvsem z mreženjem, odnose gradijo s politiki, diplomati in gospodarstveniki ter jih nato pošiljajo v Kremelj.

Velika izmenjava: koga za koga? Vse za vse Ruska vohuna sta po poročanju N1 v tajnem sojenju priznala krivdo, vendar pa kazni po naših informacijah ne bosta prestajala v Sloveniji, saj bosta postala del večje izmenjave zapornikov, ki naj bi se odvila med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorusijo. Po naših neuradnih informacijah bo izmenjava po principu "vsi za vse" stekla jutri.

V Sloveniji aretirana vohuna bi lahko "zamenjali" za ameriškega novinarja Evana Gershkovicha, tako je že junija za N1 pojasnil Vojko Volk, državni sekretar za mednarodne zadeve in nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade. Takrat je na vprašanje o izmenjavi odgovoril, da so vse možnosti odprte, a da o tem, kaj počnejo na področju nacionalne varnosti, ne sme kaj dosti povedati.

Evan Gershkovich FOTO: AP icon-expand

Novinarja Wall Street Journala Gershkovicha so v Rusiji 19. julija letos obsodili na 16 let zapora. Kot smo že večkrat poročali, je sojenje steklo izjemno hitro, po zgolj treh obravnavah pa so ga obtožili, da je bila njegova novinarska odprava v Jekaterinburgu marca 2023 zgolj krinka za zbiranje informacij o ruskem proizvajalcu tankov Uralvagonzavod, ki naj bi jih nato predajal ameriški tajni službi. Gershkovich je tako postal prvi novinar po padcu Sovjetske zveze, ki je bil v Rusiji obsojen zaradi vohunjenja. Evropska unija in številni evropski voditelji so se že kritično odzvali, ameriški predsednik Joe Biden pa je ponovil, da je Gershkovich nedolžen, in poudaril, da si ZDA prizadevajo za njegovo osvoboditev. Moskva sicer dokazov o njegovem domnevnem vohunjenju ni nikoli predložila. Kremelj konkretne izmenjave doslej ni želel komentirati, je pa Rusija prejšnji mesec sporočila, da so se z ZDA pogovarjali o morebitni izmenjavi zapornikov. Kremelj je poudaril, da bi morale informacije o izmenjavi ostati daleč stran od medijev, poroča portal US News.

Z izmenjavo naj bi pridobil tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki si že leta prizadeva, da bi nazaj dobil likvidatorja ruske tajne službe FSB Vadima Krasikova. Karsnikov se je leta 2019 v berlinski park pripeljal s kolesom in tam nekdanjega čečenskega poveljnika Zelimkana Kangošvilija najprej ustrelil v hrbet, nato pa še dvakrat v glavo. V času likvidacije je bilo v parku tudi veliko družin in otrok. Kangošvilija je sredi belega dne ubil zato, ker se je proti Rusiji boril v drugi čečenski vojni, Rusija pa je prepričana, da je leta 2004 vodil tudi napad v Ingušetiji, v katerem je umrlo več deset ruskih policistov. Karsnikova so v Nemčiji obsodili na dosmrtno ječo. BBC se je že pred meseci obrnil na tri člane nemškega vladnega odbora za zunanje zadeve in jih vprašal, ali bi pristali na izpustitev, a so vsi trije izpustitvi nasprotovali. Ulrich Lechte iz Svobodne demokratske stranke, ki je del vlade kanclerja Olafa Scholza, je vztrajal, da Nemčija "Rusiji ne sme narediti te usluge". Kot meni, bi bila to neke vrste amnestija, ki bi poslala politični signal, da lahko Rusija nadaljuje z umori na njihovem ozemlju, morilci pa bodo izpuščeni in nekaznovani.