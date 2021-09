Stekla so dela na primorski avtocesti med Kozino in Serminom

Dela obsegajo preplastitev 6,7 kilometra cestišča na vsaki polovici avtoceste, 800 metrov na priključku Kastelec in 1,9 kilometra na priključku Črni Kal, so pojasnili na Darsu. Priključka bosta zaprta za promet, vendar ne hkrati.

V prvi fazi del bo zaprt priključek Kastelec na obeh polovicah avtoceste, obvoz bo urejen po priključku Črni Kal. Do viadukta Črni Kal bosta v obeh smereh vožnje zaprta vozna in odstavna pasova, tako da bo promet potekal po prehitevalnih pasovih, od viadukta Črni Kal do konca območja preplastitve pa bosta zaprta prehitevalna pasova, zato bo promet urejen po voznih pasovih.

Po zaključku te faze, ki bo trajala predvidoma en mesec, bo po pojasnilih Darsa promet v obeh smereh preusmerjen na prenovljena dela voznega pasu (zaprta bosta prehitevalna pasova) do viadukta Črni Kal ter na prehitevalna pasova (zaprta bosta odstavni in vozni pas) od viadukta Črni Kal do konca območja preplastitve.

Vozišče v predorih Kastelec in Dekani ter na viaduktu Črni Kal je izvzeto iz navedenih del.

Izvajalec del je konzorcij podjetij CPK in CPG. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 5,2 milijona evrov brez DDV.