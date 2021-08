Stekla glavna gradbena dela na vozlišču Pragersko

Za izvedbo gradbenih del je podpisana pogodba z izvajalcema Riko in RZD International LLC v vrednosti 63,2 milijona evrov. V juniju sta pričela s pripravljalnimi deli na terenu, ki so obsegala pripravo gradbišča, izvedbo dostopnih poti in pripravljalnih del za prestavitev plinovoda. Trenutno so v teku rušitve objektov ter pripravljalna dela na dostopnih poteh, prestavitvi plinovoda in tirih ter tirnih napravah.

Simboličnega pričetka del se je danes na železniški postaji na Pragerskem udeležil minister Vrtovec, po besedah katerega gre za pomemben projekt ne le za lokalno okolje, temveč za celotno državo, saj je tu pomembno prometno stičišče. Kot je dejal, želijo železniško infrastrukturo v Sloveniji narediti "moderno, ekonomično, učinkovito, hitro, da se bodo državljanke in državljani lažje prevažali po Sloveniji in bo tudi tovor lažje stekel". "To je doprinos trajnostni mobilnosti in slovenskemu gospodarstvu," je poudaril.