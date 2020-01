Stekla gradnja raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE

Posebnost stavb inštituta InnoRenew CoE je hibridna konstrukcija lesa, betona in jekla. Zgornja tri nadstropja glavne stavbe bodo v celoti lesena, zato bo to največja lesena zgradba v Sloveniji doslej, so danes sporočili iz inštituta.

Raziskovalni inštitut se bo raztezal na 8200 kvadratnih metrih, dela, ocenjena na 11 milijonov evrov, pa bosta izvedli podjetji VG5 in Marles Hiše Maribor.

Kot so dodali, stavbi inštituta predstavljata raziskovalni projekt sam po sebi, saj bo med gradnjo in po njej na njih potekal intenzivni monitoring, ki bo omogočal vpogled v način staranja lesa v stavbah in lažje načrtovanje lesene gradnje v prihodnosti.

Center odličnosti InnoRenew CoE je bil kot neodvisni raziskovalni inštitut ustanovljen leta 2017. Ukvarja se z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.