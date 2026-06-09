Stekla nočna dela pri Postojni, Vrtovec zdaj to pričakuje tudi drugod

Kot je sinoči ob obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Vrtovca na delovišču pri Postojni povedal Marko Vihtelič iz družbe Kolektor, so prišli do faze dela, ko so lahko organizirali tudi nočno izmeno. Zanjo so z drugih delovišč premestili približno 30 delavcev. "S tem smo začeli danes, intenzivnost nočnega dela pa se bo povečevala iz faze v fazo. Zavedati pa se je treba, da ponoči ni mogoče izvajati vseh del," je pojasnil.

Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj je bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati, je pojasnil Vihtelič.

"Naš cilj seveda vsekakor ostaja, da bodo dela opravljena varno, kakovostno in pred pogodbenim rokom," je poudaril. Zatrdil je, da bi nočno delo v tej fazi projekta potekalo v vsakem primeru, torej tudi brez ministrovega poziva. "Načrtovali smo ga že od samega začetka," je dejal. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj je bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati, je pojasnil.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Nočna dela Aljoša Kravanja

Nočna dela Aljoša Kravanja

Nočna dela Aljoša Kravanja

Nočna dela Aljoša Kravanja

Nočna dela Aljoša Kravanja

Nočna dela Aljoša Kravanja

Nočna dela Aljoša Kravanja













Vrtovec je poudaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastojev na avtocestah. "Dela ponoči naj ne bodo samo pri Postojni. Vse izvajalce pozivam, naj jih zagotovijo tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Slovenskih Konjicah, pri Kozini oziroma povsod, kjer je mogoče," je dejal. Od izvajalcev poleg tega pričakuje čim krajšo popolno zaporo priključka pri Postojni v smeri Ljubljane, predvideno za čas vrhunca poletne turistične sezone. Glede na vse bolj mile zime bodo na ministrstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vsaj v določenem obsegu izvajali tudi v zimskem času. Spomnil je, da delo v nočnem času omejujejo med drugim tudi pravila glede hrupa, kjer je po njegovem mnenju prav tako še prostor za optimizacijo.

Član uprave Darsa David Skornšek je poudaril, da Dars nočna dela na avtocestah izvaja že vrsto let. Prizadevajo si, da bi vse infrastrukturne projekte zaključili čim prej, vendar morajo upoštevati izvedljivost del v posameznih terminih, razpoložljivost delovne sile ter zakonodajo s področja hrupa in varstva okolja.

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