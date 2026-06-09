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Stekla nočna dela pri Postojni, Vrtovec zdaj to pričakuje tudi drugod

Postojna, 09. 06. 2026 07.43 pred 1 uro 3 min branja 97

Avtor:
N.Š. STA +1
Nočna dela

Na primorski avtocesti so se začela nočna dela. To naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Minister Jernej Vrtovec je ob tem napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.

Kot je sinoči ob obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Vrtovca na delovišču pri Postojni povedal Marko Vihtelič iz družbe Kolektor, so prišli do faze dela, ko so lahko organizirali tudi nočno izmeno. Zanjo so z drugih delovišč premestili približno 30 delavcev.

"S tem smo začeli danes, intenzivnost nočnega dela pa se bo povečevala iz faze v fazo. Zavedati pa se je treba, da ponoči ni mogoče izvajati vseh del," je pojasnil.

Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj je bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati, je pojasnil Vihtelič.

"Naš cilj seveda vsekakor ostaja, da bodo dela opravljena varno, kakovostno in pred pogodbenim rokom," je poudaril. Zatrdil je, da bi nočno delo v tej fazi projekta potekalo v vsakem primeru, torej tudi brez ministrovega poziva. "Načrtovali smo ga že od samega začetka," je dejal.

Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj je bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati, je pojasnil.

Vrtovec je poudaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastojev na avtocestah. "Dela ponoči naj ne bodo samo pri Postojni. Vse izvajalce pozivam, naj jih zagotovijo tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Slovenskih Konjicah, pri Kozini oziroma povsod, kjer je mogoče," je dejal.

Od izvajalcev poleg tega pričakuje čim krajšo popolno zaporo priključka pri Postojni v smeri Ljubljane, predvideno za čas vrhunca poletne turistične sezone.

Glede na vse bolj mile zime bodo na ministrstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vsaj v določenem obsegu izvajali tudi v zimskem času. Spomnil je, da delo v nočnem času omejujejo med drugim tudi pravila glede hrupa, kjer je po njegovem mnenju prav tako še prostor za optimizacijo.

V oddaji 24UR ZVEČER je Vrtovec na vprašanje, kaj je bilo treba storiti, da so se danes ponoči začela dela na gradbišču pri Postojni, odgovoril: "Samo ena stvar – in to je volja." 

Član uprave Darsa David Skornšek je poudaril, da Dars nočna dela na avtocestah izvaja že vrsto let. Prizadevajo si, da bi vse infrastrukturne projekte zaključili čim prej, vendar morajo upoštevati izvedljivost del v posameznih terminih, razpoložljivost delovne sile ter zakonodajo s področja hrupa in varstva okolja.

Obrnili ploščo?

Čeprav je po začetku nočnih del slišati, da je bila ta možnost vseskozi predvidena in mogoče, pa velja spomniti, da so pristojni še pred kratkim situacijo pojasnjevali drugače.  "Kolikorkoli si vendar prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči," je sredi maja povedal prvi mož Darsa Andrej Ribič.

"Zelo sem se trudila pri tem, da bi se skrajšali roki izvedbe projektov, pa je bila stroka kar enotno proti temu, da bi se dalalo ponoči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev," pa je dejala Vrtovčeva predhodnica Alenka Bratušek.

Zdaj naj bi se to spremenilo, je konec preteklega tedna zagotavljal Vrtovec: "Nočno delo bo 50-odstotkov dražje, dražja delovna sila. Ja, drži. Ampak dajte preračunat, koliko pa stane to, da človek, ki pride iz Maribora v Ljubljano na delovno mesto in se vozi tri ure, dela tukaj osem ur in potem razmišlja, da se bo vozil še tri ure domov - koliko to stane? Ali pa, koliko stane, da stoji logistika zaradi tega, prometne nesreče, smrtne žrtve."

"Če želijo biti naši gradbeni izvajalci konkurenčni, potem morajo poprijet za delo in gradit tudi ponoči," sicer še ocenjuje Vrtovec. 

avtocesta dela nočno delo postojna obnova

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KOMENTARJI97

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ALEX0000
09. 06. 2026 09.07
Sem se peljal ob 3h zjutraj mimo in je bilo vse prazno. Zgleda, ko so novinarji odšli je zadnji delavec ugasnil luč.
Odgovori
+1
1 0
DEBELA OLIVA
09. 06. 2026 09.05
Najbolj smešno je to da je izvajalec KOLEKTOR od Stojana , ki je velik podpornik levih strank in velik KOLEKTOR JAVNEGA DENARJA :):):)
Odgovori
+1
2 1
Tinko22
09. 06. 2026 09.03
Vrtovec roke v žep, vidimo kak minister bo...jebemomaterino
Odgovori
-2
2 4
Lovec na mušice
09. 06. 2026 09.02
In sedaj je na gradbišču pri Postojno povprečno 1 delavec na vsakih 120 metrov. Na Kitajskem pa 120 delavcev na 1 meter.
Odgovori
+2
3 1
kolo1982
09. 06. 2026 09.01
Foto modeli...
Odgovori
+1
3 2
Tinko22
09. 06. 2026 09.01
Izjava Ribiča je tale: "Kolikorkoli si vendar prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči," je sredi maja povedal prvi mož Darsa Andrej Ribič. Mene zanima, če bo odstopil, ker je najmanj objektivno odgovoren in je zatrjeval nekaj kar se je izkazalo za nasprotno. Je možno. Tale Ribič je za v penzijo, ne more tak stari vodit Darsa, ko še sam zase ne more več skrbet. Sposoben zelo. Kar se pa Vrtovca tiče, roke v žep na fotografiji na gradbišču, namesto da bi primil za lopato Primorski gospod in bi vsaj z gesto pokazal, da so se dela začela malenkost premikati ;-)
Odgovori
-2
0 2
Bonaventura
09. 06. 2026 09.01
Vlada se trudi...za ljudi...obstaja upanje...bravo
Odgovori
+2
4 2
Čombe
09. 06. 2026 08.59
sedaj bo posel vreden 100mio takoj narastel na 150mio od tega bodo delavci za nočne dodatke skupaj dobili 150.000e ostalo pa saj vemo kam :)
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-1
2 3
Nikdar več
09. 06. 2026 09.09
Hja, enkrat je temu treba narediti konec. Nekaj bo stalo, gospodarske skode (podjetij pa bo bistveno manj). Bratuškova je itak projekte jemala kot šoping. Moja skoči v trgovino po kruh, račun na koncu je pa precej večji...
Odgovori
0 0
kala 09
09. 06. 2026 08.59
Sedaj pa vse zdrave socialce,na delovišča.
Odgovori
+7
8 1
wsharky
09. 06. 2026 08.57
naš Vrtafec je prijel za lopato in kramp ter pokazal delavcem, da se tudi ponoči da delat
Odgovori
-1
2 3
Primula1
09. 06. 2026 08.59
seveda se da, samo vprašanje če bodo delavci dobili dodatke za nočno delo.
Odgovori
-1
0 1
FrankCostello
09. 06. 2026 08.56
Predstava za javnost!
Odgovori
+1
6 5
Primula1
09. 06. 2026 08.59
in nič drugega
Odgovori
+1
2 1
Kritikizstajerske
09. 06. 2026 09.00
itak, ne vem kere ovce ti dajejo minus
Odgovori
+2
3 1
alien number 9
09. 06. 2026 08.53
super, vse bo hitreje a zato bo treba plačati. ocene sploh še ne znajo povedati, ddv pa bodo dvignili.....in kje je tu rešitev?
Odgovori
-3
3 6
mercedesw201fan
09. 06. 2026 08.52
ne razumem vsi ste pametni in se vam smilijo delavci...kader bo njihova kadrovska rešila ne mi tukaj.... prav da delajo... naj se dela...cesta je zelo ppotrebna in zelo preobremenjena s prometom kar tudi zelo zmanjšuje pretočnost in predvsem varnost....naj se dela...marsikdo dela izmene in kaj....
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+5
7 2
Lion91
09. 06. 2026 09.05
Seveda je prav, da delajo. Problem je v tem, da bomo mi plačali zato, da se bo delalo ponoči, ker bo izvajalec dvignil ceno. Delavec pa bo za isto plačo delal še ponoči. Če se bo zaradi tega podražilo naj imajo delavci nekaj od tega. Ali jim to ne privoščiš?
Odgovori
+2
2 0
Japa Jade
09. 06. 2026 08.52
Razlika v vodenje levih in desnih je v tem, da imajo desni v roki pištolo, ampak to na dolgi rok ne bo šlo.
Odgovori
-6
2 8
Svobodna Slovenija
09. 06. 2026 08.49
Dobro jutro
Odgovori
+2
3 1
Armbrust
09. 06. 2026 08.49
To bo stalo ... pa aneksi ...
Odgovori
-2
3 5
Castrum
09. 06. 2026 08.48
Izvorni problem je Bratuškova oz. Golobova vlada. Zakaj? Enostavno zato, ker so podlegli "pohlepu" in odprli "100" gradbišč hkrati. Pomislite, da bi obrtnik zidar s tremi zidarji hkrati začel graditi 5 hiš. Kako bi take gradnje potekale? V nedogled! In točno to imamo na AC križu. Sedanja vlada pa mora sedaj to zmedo reševati.
Odgovori
+7
11 4
DominusMaximuz
09. 06. 2026 08.51
Definitivno bi morali od maja do oktobra omejiti delovšiča na AC križu na največ ENO delovišče v celotni SLO! In to bi moralo biti končano 10x hitreje, ker bi šla vsa razpoložljiva sredstva tja. Delati bi morali tudi pozimi ko so temperature ok, še posebej na primorskem
Odgovori
+7
8 1
?rni Ov?ar
09. 06. 2026 08.54
Z vsem se strinjam razen z zadnji stavkom.Vlada se ne bo glih spotila. Nekatere stvari ne grejo čez noč . Iz drugih gradbišč so za slikanje pripeljali delavce.
Odgovori
+0
2 2
Primula1
09. 06. 2026 09.01
Absolutno se strinjam. To je bila politična poteza, da bi narod videl sposobno vlado, češ, poglejte kako in koliko delamo. Dosegli so nasportni učinek in ustvarili kolaps.
Odgovori
+0
1 1
fverdi
09. 06. 2026 08.47
Bravo Vrtovec, za vse nadaljnje obnove pa bi morala država bolje skrbeti za nadzor, predvsem okrepiti nadzor nad deli, v okviru DRC-ja recimo zgraditi kompetentno gradbeno strokovno skupino in jo imeti ves čas pod protikurupcijskim nadzorom in le ta bi morala potem nadzirati gradbince in zahtevati pogodbene penale, če se dela ne bi odvijala tako kot je bilo predvideno.
Odgovori
+3
5 2
Japa Jade
09. 06. 2026 08.48
Ferdi, rezultati se merijo na koncu, zaenkrat je prižgal SAMO luč, rezultatov še NI.
Odgovori
+3
5 2
devote
09. 06. 2026 08.47
Alenke nikoli vec, to naj bo jasno. !!
Odgovori
+1
6 5
Japa Jade
09. 06. 2026 08.50
Ko bo Vrtovec speljal projekt kot je drugi tir, potem se pa oglasi, sestavljanje lego kock, pa prižiganje lučk ne šteje.
Odgovori
+0
4 4
Tinko22
09. 06. 2026 08.46
Izjava Ribiča je tale: "Kolikorkoli si vendar prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči," je sredi maja povedal prvi mož Darsa Andrej Ribič. Mene zanima, če bo odstopil, ker je najmanj objektivno odgovoren in je zatrjeval nekaj kar se je izkazalo za nasprotno. Je možno. Tale Ribič je za v penzijo, ne more tak stari vodit Darsa, ko še sam zase ne more več skrbet. Sposoben zelo. Kar se pa Vrtovca tiče, roke v žep na fotografiji na gradbišču, namesto da bi primil za lopato Primorski gospod in bi vsaj z gesto pokazal, da so se dela začela malenkost premikati :-)
Odgovori
+1
2 1
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