Stekla so interventna dela, prehod skozi Dovžanovo sotesko ni mogoč

Kot je znano, vodna ujma, ki je v noči na torek Jelendol s približno 190 prebivalci odrezala od sveta, ni terjala življenj, povzročila pa je veliko škode.

Postavili so zaščitne ograje po celotni trasi

Zadnikar je povedal, da so se včeraj sestali s predstavniki krajanov v Jelendolu, odgovorili na njihove dileme in pomirili njihove bojazni pred prihajajočimi delovnimi dnevi oz. šolo. "Predlagali smo rešitev – prevoz z avtobusom, začenši v ponedeljek, o čemer smo se tekom dneva dogovarjali tudi s prevoznikom. Dogovorili smo se o izdajanju potrdil zaradi odsotnosti z dela. Določili smo kontaktne osebe na strani krajanov in CZ, da bo komunikacija tekoče tekla in da bodo informacije pravilne. Glavni dogovor pa je bil, da se bo v nadaljevanju interventno delalo na vzpostavitvi povezave po lokalni cesti Tržič - Jelendol," je pojasnil.

Pogovorili so se tudi o zagotovitvi zaščitnih ograj, ki omogočajo prehod preko nevarnih območij. "Tekom celega dneva so naši gasilci in delavci Komunale Tržič ograje tudi postavili – po celi trasi od Jelendola do Dovžanove soteske. Opozarjamo, da prehod zaradi varnosti še vedno ni dovoljen. Krajane smo obvestili, da bo Policija prisotna in bo dodatno skrbela za varnost ljudi in premoženja, o čemer smo se v nadaljevanju uskladili še s Policijo. Na sestanku je bil prisoten tudi župan in pripadnik Regijskega Štaba CZ."

V Jelendol so po Zadnikarjevih besedah dostavili tudi gorivo za delovne stroje in zdravila ter zagotovili interventno medicinsko pomoč. "Usklajevali smo delo vzdrževalnih ekip za zagotovitev telekomunikacijskih povezav, ki so bile v času ujme na več delih prekinjene. Do večera je bila v delu naselja povezava že vzpostavljena."